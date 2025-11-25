兩岸和平迎向光 鄭在改變

（圖／本報系資料照）

鄭麗文當選國民黨主席1個多月以來，一舉一動都頗具新意，也備受關注，更屢屢引起討論甚至被抹黑。例如11月初鄭麗文出席白色恐怖追思活動，竟遭誣指追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，鄭麗文當日在現場便公開清楚地表示，吳石不是政治受難者，而是情報工作者，因此不應該是紀念對象。從上述的例子便可以看出，鄭麗文當選國民黨主席的那一刻起，所有的政治撒潑與誹謗便往她身上聚集。

又例如日本首相高市早苗近日表示，如果中國對台灣發動侵略，即所謂的「台灣有事」，根據情況發展，可能構成日本行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」，立即引爆中國嚴正抗議、召見日本駐中大使金杉憲治、呼籲民眾勿赴日、演習實彈射擊、要求高市撤回發言等。中日外交烽火蔓延之時，鄭麗文則提出「台海無事、日本便無事，全世界都無事」的新穎論述，跳脫過往在中美對抗的局勢下，台灣需要選邊站隊、以身入局的論述，也避免台灣成為大國博弈的籌碼。可知這位國民黨的新任主席，思維方式確實不同以往。

值得一提的是，鄭麗文日前和民眾黨主席黃國昌會面時更強調，國民黨每分每秒都要緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，為和平創造機會，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，國共兩黨必須先和解。

苟利國家生死以，豈因禍福避趨之！近20年來民進黨執政期間超過三分之二，兩岸互動在蔡英文主政期間急速降溫，賴清德更進一步將對岸視為敵國，危機螺旋上升，民進黨政府更在國內控制新聞、箝制言論自由，塑造沉默螺旋讓反對意見噤聲。

值此之際，鄭麗文拋出願意與對岸互動的意向，是很需要勇氣的。兩岸關係被民進黨政府折騰十幾年，其實百姓也應該要挺身而出了。兩岸關係不應該只是政治領袖的事，全民皆應踴躍參與。試想，當鄭麗文出訪的時候，如果擴大規模，從上到下，社會各層級、百工百業的人都一起過去，用實際的行動，具體展現出台灣多數百姓希望兩岸穩定互動的主流民意。讓對岸跟國內的有心人士知道，台灣多數民意要的不是禍及三代的戰亂，也不是兵凶戰危的緊張關係。

政府與其花預算去印民防手冊或鼓吹全民備戰、存糧儲電、學習戰時的生存技能，還不如補助機票錢，讓大家都去對岸走走，親身體驗之後再來思考台灣的未來，而不是成天窩在電視、電腦前讓人餵養訊息，聽八炯、閩南狼之流胡說八道。

當陽光普照時，宵小便無所遁形。希望兩岸關係，如鄭麗文在秋祭致詞時所上傳的影片片尾所述「鄭在改變」。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）