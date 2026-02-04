近來，國民黨鄭麗文主席提出兩岸和平之路的方向，概括而言，是必須具備智慧、善意與韌性三大要件。這三個詞，說的是能力：智慧讓人避免誤判，善意讓人願意對話，韌性讓人承受壓力。這是和平得以啟動的前提。

若從商業戰略與品牌定位的角度觀察，能力固然重要，但真正讓一條路走得遠的，是架構設計。企業在面對高度競爭與不確定環境時，不僅強調領導者的能力，更重視制度、機制與長期定位。和平亦然。

正如筆者過去在台灣定位相關文章中所提出的，在此再次引入「容、融、榮」三個層次的架構設計，或可作為兩岸和平討論的延伸框架。

首先是「容」——包容。在品牌管理中，信任來自穩定氣質，而非強硬聲量。成熟品牌在壓力下仍維持理性，在分歧中仍保有溝通空間。包容並非退讓，而是一種自信：清楚自身定位，因此不畏差異。

兩岸制度不同、歷史脈絡不同，決策邏輯亦有差異。理解對方如何運作，並不等於認同其制度安排；承認彼此出發點不同，也不意味放棄自身原則，這正是「和而不同」的精神——不必一樣，仍然可以和平共處。這樣的理解能力，正是風險管理的起點。若缺乏對差異的包容能力，和平難以建立社會基礎。

其次是「融」——融合。融合，不是把自己變成對方，也不是誰吞掉誰，而是把規則講清楚，把風險設計好。企業在競合關係中往往同時設計合作機制與風險邊界，因為完全切割往往意味成本上升。兩岸既有經濟與產業連結已是現實，問題不在是否互動，而在如何互動。

透明規則、清晰邊界與問題處理機制，是融合的核心。若沒有制度安排，和平容易停留在善意層次；若有穩定機制，風險則可被管理，互動才可能持續。

最後是「榮」——繁榮。任何戰略若無成果驗證，終難長久。和平若無法帶來穩定預期與發展機會，社會自然會質疑其價值。繁榮不僅是經濟數字，更包含投資信心、產業布局與青年未來。

當區域被視為高風險地帶，資本會提高溢價，企業會延後決策；當預期穩定、機制清晰，資源與機會自然回流。繁榮既是和平的成果，也是和平被持續選擇的理由。

從品牌邏輯來看，智慧、善意與韌性，是和平的能力條件；包容、融合與繁榮，則是讓和平可持續的架構設計。前者讓和平得以開始，後者讓和平走得長遠。

兩岸和平若只是避免衝突的權宜之計，很難形成共識；若能被設計為一套穩定、可預期、能創造價值的架構，它才會成為社會理性的選擇。

容，穩住氣質；

融，設計機制；

榮，驗證成果。

或許我們未必有標準答案，但我們至少可以開始討論：如何讓和平，不只是願望，而是一個值得經營的未來。（作者為國際傳播品牌戰略顧問）