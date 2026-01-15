兩岸和平 從共容、共融到共榮

（圖／本報系資料照）

國民黨與中國共產黨之間的交流平台即將重新啟動，相關人士可望訪問大陸並與中共高層會面，為長期緊繃的兩岸關係帶來久違的暖意。這樣的互動並不只是新聞事件，而是為台海局勢提供了一個重新思考方向的契機：在高度對立、話語僵化的當下，兩岸是否還能找回一條以人民為中心、以和平為目標的理性道路？

回顧歷史，兩岸關係從來不是直線前行，而是一條曲折蜿蜒的河流。曾經，「九二共識」以「求同存異」與「一中各表」為原則，成功為兩岸官方搭建制度性橋梁，帶來和平穩定與經貿繁榮的紅利。然而，隨著時間推移，這一務實的政治安排逐漸被簡化、汙名化，甚至被部分人直接等同於「一國兩制」，使其在台灣社會難以再形成廣泛共識。

當舊有論述無法承載新時代的期待時，問題就在於能否回到本質，重新思考兩岸人民真正需要的是什麼。

在這樣的背景下，「融合共識」的概念具有重要的現實意義。它並非替代或否定過往的歷史經驗，而是試圖繞開高度對立的政治符號爭執，回到人民福祉與共同發展這一最基本的出發點。「融合」不是一句口號，而是一個過程，一個從降低敵意、深化交流到共享繁榮的漸進過程。

兩岸同屬一中，若非血脈相連、命運與共，又何須談融合？正因本為一體，融合才成為合理且必要的選項。融合共識的第一層意涵是「共容」。共容並不要求立即消除分歧，而是承認分歧、管理分歧，在現實條件下尋求最大公約數。歷史一再證明，誤判形勢、激化對立，只會把社會推向高風險的邊緣，讓原本可以調整的空間消失殆盡。

面對動盪的國際局勢與赤裸裸的強權政治，兩岸更應理解，彼此的對抗成本最終由人民承擔。共容的智慧在於暫時放下零和思維，停止敵意螺旋，確保台海和平穩定不被非理性力量破壞。

共容之後，必須走向更具實質內容的「共融」。融合不是政治宣告，更不是形式合併，而是透過長期、深入、全方位的交流，讓不同制度與社會在互動中形成協調狀態。兩岸之間本就存在密切的經貿往來與人員交流，這些正是推動共融的最佳起點。若能進一步深化產業合作，讓台灣的研發優勢與大陸的市場、產業體系形成互補，不僅有助於提升整體競爭力，也能讓台灣民眾切實感受到和平帶來的機會。

共融同時也是一個心理工程。當彼此不再只是抽象的政治符號，而是具體可感的生活經驗，對立自然會被稀釋，理解才能累積。融合的真正關鍵在於人心是否能重新靠近。

共容與共融的最終指向是「共榮」。和平的價值不僅在於避免戰爭，更在於創造未來。對台灣而言，選擇和平合作，意味著可將有限的資源從無止境的對抗準備中釋放出來，用於產業升級、社會照顧、教育投資與青年發展，為下一代創造實實在在的機會。對大陸而言，一個穩定、友善、繁榮的台灣，符合區域和平與民族發展的長遠利益。

兩岸共榮不只是內部議題，也關係到東亞的穩定與全球秩序的平衡。一個和平的台海將是區域繁榮的重要支點。選擇融合共識實際上也是選擇讓兩岸人民掌握自身命運，而不是被外部力量推著走。歷史從不以激情為尺度，而是獎賞那些尊重現實、懂得克制、願意對話的人。

兩岸人民當在共容中建立信任，在共融中深化連結，在共榮中開創未來。當和平不再是口號，而是真正走入日常生活，兩岸才能共同告別對立與恐懼，為下一代留下一個沒有硝煙、充滿機會的未來。（作者為前中央社董事長）