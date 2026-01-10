兩岸和緩國民黨大加分！國共論壇今明朗 國安官員、藍綠怎麼看

要聞中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的國共論壇將於本月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率團前往，外界認為這是為日後可能舉行的「鄭習會」試水溫。鄭麗文9日針對國共論壇細節未多提，僅表示10日會有公開受訪說明。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑9日表示，時間若有確定會對外說明，一切都還在規劃。據了解，此次蕭旭岑帶隊訪陸參加國共論壇，與過往率大隊人馬、偏向公開交流的形式不同，不排除將涉及一些實質事務，對台灣方面有利也有助兩岸和平。國共論壇自2005年時任黨主席連戰展開和平之旅以來，一共辦了十一屆，於2016年第十一屆落幕後停辦，迄今已近九年。

廣告 廣告

前立法院長王金平被問及國共論壇是否為融冰契機時表示，中央黨部應該有經過評估分析，他個人認為國共論壇對兩岸情勢緩解有相當幫助，對2026選情會有所助益。國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨對外關係絕非一面倒，而是多方的考慮。若真有國共論壇的話，應予以祝福，國民黨會守好立場，重點是對話能降低衝突風險。

國安官員指出，重點不在於國共論壇，而是國民黨準備拿什麼去交換鄭習會。現在看來，國民黨聯手民眾黨在立法院阻擋總預算案及1.25兆元國防特別預算案，就是清楚的目標。國民黨在立法院已連擋七次，不讓1.25兆元國防特別預算條例草案進入審查程序，所以北京才開始願意恰談恢復國共論壇。即便藍營針對總預算案擬先放行部分新興計畫，也只是戰術改變，且反而更凸顯目標，就是國防與國安部分一定要擋到底。

民進黨發言人李坤城表示，「國共論壇」長期以來即是中共對台統戰的重要平台。在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴的明確立場，反而急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。相關作為，也印證了近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人深感遺憾。

李坤城進一步表示，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全。然而，國民黨不僅未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院內持續聯手，至今已六度阻擋中央政府總預算案，並杯葛自我防衛的國防特別預算。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。

民進黨立委吳思瑤也質疑，國民黨是否以不斷阻擋軍購預算審查，向中共繳頭期款，取得國共論壇門票，後續恐有更大筆的賣台交易。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

有消息傳出，國民黨副主席張榮恭本月中旬可能先赴中國。當地參與的台商透露，張榮恭此行會向中方說明目前辦理各種事項進度，包括台灣政情與國民黨如何落實百分之百的九二共識。蕭旭岑則緊接著洽辦國共論壇及爭取鄭習會。國安官員認為，行政院陸續送至立法院待審的國安法案，在國民黨領導層一心一意想著鄭習會的情況下，這些法案也不容樂觀。

蕭旭岑反批民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。他表示，鄭麗文上任後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭麗文的理念是，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

蕭旭岑強調，鄭麗文指派副主席張榮恭和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。有關兩岸交流互動相關事宜，有具體進展確認，一定會向外界說明。他也反批，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

延伸閱讀

綠轟連擋軍購交換國共論壇 蕭旭岑反酸：只有民進黨會出賣台積電

月底在北京舉辦國共論壇？鄭麗文：明天有公開說法

為鄭習會暖身？傳國共論壇1/27重啟 王金平相信可緩解兩岸情勢