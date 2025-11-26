兩岸和解就不須狂增軍費？ 賴清德：「沒有實力的和解」只能投降

總統賴清德今（27日）上午召開記者會，正式說明政府將提出總額約 400 億美元、折合新台幣 1 兆 2500 億元的國防特別預算。賴清德表示，面對中國不斷升高的軍事威脅，這筆預算是「投資和平，也投資台灣安全」；被問及兩岸和解就不須不斷增加軍費，賴則回應，沒有實力的和解，只會走向投降。

國防部長顧立雄說明，特別預算期程自 2026 年至 2033 年，主要用於強化防衛韌性及不對稱戰力，將集中投入精準火炮、遠程精準打擊飛彈等七大類項目，以一次性配賦方式確保資源穩定，並能加速戰力取得。他指出，中國軍力擴張已挑戰國際既有秩序，也促使印太民主國家同步強化國防，日本、南韓、美國與澳洲皆在未來幾年大幅增加軍費，台灣必須具備相應的自我防衛能力，才能在區域安全環境中維持穩定。

廣告 廣告

顧立雄指出，這項特別預算不僅強化軍事防衛，同時也能帶動台灣產業發展，預估將創造約 4000 億元產值，帶來逾 9 萬個工作機會，形成非紅色供應鏈，兼顧國防安全與經濟效益。他表示，未來目標涵蓋空中攔截、遠距精準打擊、軍備量能提升等七大方向，完成後將對確保國人生命財產安全具有重要效果。

而有媒體問到，總統是否有信心讓這筆1.25億預算成功在立院闖關？另外，明年度總預算還沒通過，院版版財劃法恐被退回，國民黨主席鄭麗文上任前就表態反對增加到GDP 5%，國民黨說兩岸和解，不用投資到軍備，詳細怎麼做？未來如何溝通獲得支持？

賴清德表示，國防特別預算不同於年度總預算，其目的明確且必要，希望在野黨能基於國家安全共同支持。他強調，即使納入本次特別預算，國防支出占 GDP 比重仍未達 5%，明年更是希望能至少維持在 3% 以上。他重申「沒有實力的和解，只會走向投降」，全體政黨在面對國家安全議題時，都應放下立場，共同維護台灣的生活方式與經濟發展。

賴清德呼籲，特別預算是為了確保台灣能以穩定、可持續的方式面對外部挑戰，希望立院與社會各界理解其中必要性，並給予支持，讓台灣的防禦能力能夠在未來八年間得到關鍵性的提升。

【看原文連結】