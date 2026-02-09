兩岸和解 從朝野和解做起

旺旺集團9日舉行「2026旺旺集團旺年會」，集團董事長蔡衍明勉勵同仁在新的一年裡持續努力，讓台灣好、兩岸好。（鄧博仁攝）

旺旺集團9日舉行2026旺年會，旺旺集團創辦人、董事長蔡衍明致詞時指出，罵不能解決問題，現今台灣朝野對立、對抗如此嚴重，兩岸如何和解？兵凶戰危怎麼解決？他認為，這必須從朝野真正和解做起，這樣才有辦法促使兩岸和解，也才能真正解決兵凶戰危的現況。

旺旺集團昨天中午在台北市南港展覽館舉辦「2026旺年會」，席開近400桌，上千名員工與來賓共襄盛舉，蔡衍明親自主持延續多年傳統的「達摩不倒翁點睛儀式」，感謝所有「旺旺人」過去1年的辛勞與付出，並表達對2026年旺旺集團士氣充滿信心。

廣告 廣告

蔡衍明表示，真道理性、真愛台灣是口號，也是理念，但他常常在想，「我們真的理性嗎？台灣未來到底要怎麼走？」媒體是第四權，第四權代表監督，但是如今好像都在批評，這樣可以叫做監督嗎？他認為只有批評不代表監督、謾罵不能解決問題。

他說，如果今天台灣朝野對抗沒有辦法解決，兩岸如何能和解？朝野對抗、對立如此嚴重，旺旺中時媒體集團也有責任。「我個人的感受，是許多節目只有批評，實際上，罵無法解決問題，因此我們要做的應該是確實理解彼此，否則到最後就只剩下對立、對抗。」

蔡衍明指出，媒體人要做的，是讓朝野真正和解，而非搞對抗，這樣才有辦法完成兩岸和解，從而解決兵凶戰危，這也是他的理想，但為什麼至今做不到？就是沒有反思與檢討。

因此蔡要求，旺中集團從自身做起，針對哪些新聞會引起朝野對立、論點批評的不適當，互相監督、彼此評論，慢慢進步才能得到解方，否則台灣內部無解，兩岸怎麼解？這也關係到每個人家庭和未來，兩岸好、台灣才會更好，這不是口號而是事實，目前狀況可能做不到，因為國內要先和解。

蔡衍明進一步指出，「雖然有些話不是我們講的，但是可能因為這句話，造成兩岸之間的誤解，導致國內朝野的誤會，甚至引發更大的對抗」，所以旺中媒體所有的節目，將成立「內容評議小組」互相檢討、逐步改進，大家目標一致希望台灣好，希望中國人大團結。