在選前曾揚言將與台灣復交的宏都拉斯總統阿斯夫拉於27日就職。中國大陸駐宏都拉斯大使館日前聲稱，駐宏大使于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長就職儀式期間，與阿斯夫拉曾有互動。顯示北京正在鞏固與宏國的邦交。

過去幾十年，兩岸的外交有攻有守。但自從蔡英文執政後，台灣的外交完全處於守勢。為了鞏固邦交竭盡心力，其中的艱辛難以形容。如今輪到中國大陸在宏都拉斯體驗維護邦交的滋味，出現近年少有的有趣景象。

林佳龍出任外交部長後，推動外交工作不遺餘力。不但結合相關部會進行總合外交，自己也在美國、歐洲及日本從事穿梭外交。最近又與國史館合作，邀請卸任外長做口述歷史，記錄1949年之後中華民國的外交奮鬥經歷，不但具有承先啟後的意義，也隱約透露出外交攻勢。

阿斯夫拉在選前受到美國總統川普的大力支持，就任後與美國的關係必將進入蜜月期。日前民進黨政府在台美關稅談判中的表現也令川普政府滿意，應該可以順勢而為，藉美國之助力與宏都拉斯復交，一掃蔡英文任內斷交10國的陰霾。民進黨過去稱兩岸外交休兵為外交休克，如今既然執政，就應該讓國人見識自己真正的外交戰力，也好為中華民國外交史增添一頁有趣的篇章。（作者為退休大使）