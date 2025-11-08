兩岸大不同？台灣10月出口創新高 中國對美出口暴跌25％
財政部昨（7）日公布十月出口規模618億美元、創史上新高，再度超車南韓，合計前十月出口衝破5000億美元、達5144.5億美元，提前兩個月刷新歷年全年紀錄，財政部因而上修全年出口估值至6000億美元，年增率則估上看3成。。
財政部統計處處長蔡美娜表示，目前出口有四個正面訊號可期，一是到今年底出口都可望維持成長，年增率連26紅沒問題，將追平1980年代以來，出口史上第二長上升周期；二是第四季出口可望超越第三季，寫下單季新高水準。
第三是全年出口規模有機會達到6000億美元，蔡美娜驚嘆，這是前所未見的水準；第四個正面訊號是全年出口年增率預估可達3.18％，呈現高速成長。財政部也推估，11月出口規模可能介於555億美元到575億美元，換算年增率35％至40％。
蔡美娜分析支撐台灣出口表現的原因表示，首先是全球經濟具有韌性，雖然不確定因素眾多且未完全消除，但基本面算是穩定；其次是AI和高效能運算衍生的新興需求火熱，推升半導體等相關產業榮景；再來是消費電子新品上市引發的鋪貨潮；最後表示年底是傳統外銷旺季。10月進口值392.24億美元，也是歷年同月新高水準。
反觀中國海關總署於同日公布數據，中國十月出口縮減1.1％，從九月的年增8.3％大縮水，低於預期的增長3％。其中，對美出口年跌25％，從九月的年減25％跌幅加劇，呈現連續七個月兩位數下滑。自美國總統川普去年勝選以來，中國積極多元化出口市場。
中國每年出口產品至美國約逾四千億美元，凸顯中國製造業對美國的依賴。經濟學家預測，流失美國市場將削減中國出口成長兩個百分點，約其國內生產毛額（GDP）0.3％。今年前十月，中國對美出口年減17.8％，進口年減12.6％，貿易順差年減20％至2330億美元。
財政部統計處今天公布10月海關進出口貿易概況。10月出口上升至618億美元,首見跨越600億美元,年增率高達49.7%,連續24個月正成長;進口392.2億美元,受惠於人工智慧(AI)產業鏈的國際分工運作與出口衍生需求擴張,年增14.6%。展望未來,財政部統計處長蔡美娜表示,受惠近年科技創新與AI高速擴張,已形成長期、結構性的增長趨勢,加上接下來即將進入歐美年底節慶的購買旺季,國際品牌新手機推出之後,市場接受熱度優於預期,以及近期美中對峙僵局有稍微改善,均有利於外銷延續上升格局。蔡美娜說明,對於11月進出口表現的看法仍維持樂觀,預測屆時出口規模將介於555億至570億美元之間,年增率將介於35%至40%。蔡美娜分析,可以看到4個逐漸形成的正面訊號,第一,出口顯然可以一路走紅到年底,會連續創下26紅,追平史上第二長的上升週期;第二,今年第4季出口規模仍
中國10月出口數據欠佳，上證綜指週五跌0.25%，綜合與商業類股黯淡
中國海關總署公布的數據顯示,以美元計價,中國10月進出口總值5,206.3億美元,年比值下降0.3%。其中,出口總值3,053.5億美元,年比值下降1.1%,遜預期的增長3%,為八個月最差表現,9月為增長8.3%。10月份進口總值2,152.8億美元,年比值增長1%,遜於預期的增長3
財政部公布，10月出口618億美元，創歷年單月新高
財政部公布,10月出口618.0億美元,創歷年單月新高,較上月增13.9%,較上年同月增49.7%(按新臺幣計算增42.6%);累計1至10月出口5,144.5億美元,較上年同期增31.8%(按新臺幣計算增27.8%)。10月進口392.2億美元,較上月減6.3%,較上年同月增14.6%(按新臺幣計算增9.2%);累計1至10月進口3,926.3億美元,較上年同期增21.3%(按新臺幣計算增17.9%)。10月出超225.8億美元(歷年單月新高),較上年同月增155.2億美元;累計1至10月出超1,218.2億美元,較上年同期增553.1億美元。財政部表示,隨人工智慧(AI)商機持續熱絡,加上消費性電子新品拉貨效應發酵,科技產品出貨動能益為強勁,10月出口較上年同月增205.2億美元(+49.7%)。
10月出口首破600億美金大放光彩 再度超越南韓
財政部今天(7日)公布最新海關進出口貿易表現,受惠於人工智慧商機活絡,帶動相關科技產品出貨強勁,加上消費性電子新品拉貨效應發酵,10月出口上升至618億美元,首次跨越6百億美元,年增率高達49.7%,連續24個月正成長,也是繼今年8月後,再度超越南韓。財政部統計處長蔡美娜指出,10月出口可說是大放光彩,有五大亮點,首先是10月單月的出口是首度超越600億美元,來到618億美元,是史上新高;其次,這是繼今年8月之後,再度看到出口超越南韓,南韓10月的出口值為595.7億美元;第三,10月出口年增率高達49.7%,接近5成,不僅是連續24個月正成長,也創下將近15年半最大增幅;第四,累計今年前10月,出口值已經來到5144.5億美元,提前刷新歷年的紀錄,也是頭一回衝破5000億美元的水準;第五個亮點是出超也因為出口而水漲船高,已經達到225.8億美元的單月新高。
《大陸股市》陸股遇震 三大指數集體調整
【時報-台北電】三大指數早盤集體調整，截至午盤，上證指數跌0.16%，深成指跌0.16%，創業板指跌0.37%，滬深京三市半日成交額1兆2662億元(人民幣，下同)，較上日縮量716億元。全市場超過2800檔個股下跌。板塊題材方面，有機矽、化工、光伏設備、海南自貿區、電池、PEEK材料、能源金屬板塊漲幅居前；Sora概念、遊戲、證券、人形機器人概念股跌幅居前。 盤面上，化工板塊再度走強，磷化工、氟化工方向領漲，澄星股份、清水源2連板，氯堿化工、中毅達、天際股份等股漲停。 海南自貿區板塊再度活躍，海馬汽車、海南礦業漲停。 光伏設備板塊同樣表現積極，弘元綠能、億晶光電雙雙封板，通威股份、大全能源漲幅居前。另一方面，Sora概念、智譜AI等AI應用方向震蕩下挫，當虹科技、三六零、三七互娛、易點天下、金山辦公等股下跌。（編輯：邱致馨）時報資訊 ・ 1 天前
台10月對美出口 激增1.4倍
顯卡等新品出貨大爆發,帶動台灣對美10月出口值跳升至逾200億美元,是史上首見。財政部7日公布10月海關進出口統計,對美出口金額211.4億美元、年增1.4倍,雙創統計以來新高,財政部表示,美國已穩居最大出口市場。
《美股》消息面：傳川普已禁止輝達新降規版AI晶片B30A出口中國
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面： ●《The Information》周四引述知情人士報導，川普政府已經採取行動禁止輝達新AI晶片「B30A」銷往中國。據悉，白宮已經通知聯邦機關這項裁示。先前媒體報導，「B30A」將基於輝達最新的Blackwell架構，提供比H20更強大的運算效能，是輝達專為出口中國而設計的新一代降規版AI晶片。亦有消息指出，B30A的效能可能是H20的六倍之高，如果川普政府批准B30A銷往中國，其價格可能會是H20的兩倍。 白宮發言人Karoline Leavitt周二表示，目前川普政府不打算讓輝達最先進的AI晶片Blackwell賣給中國。日前美國總統川普在接受媒體訪問時表示，輝達最先進的Blackwell晶片將只保留給美國公司，不會賣給中國和其他國家。 ●Challenger, Gray & Christmas公布，10月全美裁員總數超過15.3萬人，幾乎是9月數據的三倍、比去年同期高出175%，也創下了22年以來同期新高。 ●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國仍然處於低中性利率時代，中性利率估計僅為約1%，長期利率錨點偏低的趨時報資訊 ・ 1 天前
中國10月出口額意外萎縮 分散到非美地區已難以增長
中國政府週五(7日)公布的數據顯示,10月中國出口額意外萎縮,創今年2月以來最糟紀錄。美國川普的關稅戰威脅下,中國儘管有意識地把出口想轉移到非美國地區,但是增長已經開始受限。與此同時,進口額不佳,也反映中國內需持續不足的問題。
《各報要聞》台灣10月出口 站上新頂峰
【時報-台北電】AI商機造成廠商「猛爆式」拉貨，財政部7日公布10月出口規模618億美元，是有史以來單月出口值首度突破600億美元，合計前十月出口也衝破5,000億美元、達5,144.5億美元，提前兩個月即刷新歷年全年紀錄，財政部因而上修全年出口估值至6,000億美元，年增率則估上看3成。 財政部統計處處長蔡美娜表示，目前看來後續出口有四個正面訊號可期，一是到今年底出口都可望維持成長，年增率連26紅應該沒有問題，將追平1980年代以來，出口史上第二長上升周期；二是第四季出口仍可望超越第三季，寫下單季新高水準。 第三是全年出口規模有機會達到6,000億美元，蔡美娜表示，這是前所未見的水準；第四個正面訊號是全年出口年增率預估可達3成，也就是呈現較高速度的成長。財政部也推估，11月出口規模可能介於555億美元到575億美元，換算年增率35％至40％。 出口近月無畏美國對等關稅，大放光彩，自5月單月出口值首度突破500億美元以來，已連續6個月都維持單月出口規模逾500億美元的佳績，10月更進一步，突破600億美元關卡，且單月出口值也繼今年8月後，再度超車韓國，財政部因而用「站上新頂峰」形容10時報資訊 ・ 11 小時前