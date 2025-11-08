兩岸大不同？台灣10月出口創新高 中國對美出口暴跌25％

台灣十月出口規模618億美元、創史上新高。（圖／新華社）

財政部昨（7）日公布十月出口規模618億美元、創史上新高，再度超車南韓，合計前十月出口衝破5000億美元、達5144.5億美元，提前兩個月刷新歷年全年紀錄，財政部因而上修全年出口估值至6000億美元，年增率則估上看3成。。

財政部統計處處長蔡美娜表示，目前出口有四個正面訊號可期，一是到今年底出口都可望維持成長，年增率連26紅沒問題，將追平1980年代以來，出口史上第二長上升周期；二是第四季出口可望超越第三季，寫下單季新高水準。

第三是全年出口規模有機會達到6000億美元，蔡美娜驚嘆，這是前所未見的水準；第四個正面訊號是全年出口年增率預估可達3.18％，呈現高速成長。財政部也推估，11月出口規模可能介於555億美元到575億美元，換算年增率35％至40％。

蔡美娜分析支撐台灣出口表現的原因表示，首先是全球經濟具有韌性，雖然不確定因素眾多且未完全消除，但基本面算是穩定；其次是AI和高效能運算衍生的新興需求火熱，推升半導體等相關產業榮景；再來是消費電子新品上市引發的鋪貨潮；最後表示年底是傳統外銷旺季。10月進口值392.24億美元，也是歷年同月新高水準。

反觀中國海關總署於同日公布數據，中國十月出口縮減1.1％，從九月的年增8.3％大縮水，低於預期的增長3％。其中，對美出口年跌25％，從九月的年減25％跌幅加劇，呈現連續七個月兩位數下滑。自美國總統川普去年勝選以來，中國積極多元化出口市場。

中國每年出口產品至美國約逾四千億美元，凸顯中國製造業對美國的依賴。經濟學家預測，流失美國市場將削減中國出口成長兩個百分點，約其國內生產毛額（GDP）0.3％。今年前十月，中國對美出口年減17.8％，進口年減12.6％，貿易順差年減20％至2330億美元。

