兩岸太極愛好者組隊參賽 雙十二聚廈切磋技藝

▲2025兩岸廈門太極拳大賽於12月12日至14日在廈門海滄體育中心舉行。

【本報大陸新聞中心報導】2025海峽兩岸廈門太極拳大賽於12月12日至14日在廈門海滄體育中心舉行，賽事以「太極連兩岸，文化共傳承」為主旨吸引近數百名兩岸太極運動愛好者參加，賽事，融合文創、茶道等元素，還創新「太極+模式」 期待以此搭建民間體育文化交流平臺。

▲各地的太極同好奇具深度交流，共同探討太極文化精髓。本次大賽吸引了來自兩岸79支隊伍，近千名選手參與規模是辦賽以來最大的一次盛會，太極一招一式是文化的傳承，一舉一動是心靈的相擁；本屆比賽臺灣就有近200名愛好者組隊參賽，臺灣代表隊總領隊姜維表示對比賽很是期待。

▲來自兩岸的太極愛好者，雙十二聚廈切磋技藝。

從臺灣來的總領隊姜維表示，太極是許多華人健身熱愛的運動，他此次率隊參賽不僅希望交流技藝，而是希望通過非遺傳承人見面會等活動，與大陸同好深度交流，互相切磋，共同探討太極文化精髓。

賽事設置個人、對練、集體三大類別，涉及傳統與規定拳術、器械等多個專案，兼顧各年齡段選手需求。賽事創新推出「太極+」模式，融合文創、茶道、康養等元素，並打造「跟著冠軍練太極」、「傳統太極專題活動」等特色環節。通過賽事競技與嘉年華體驗相結合的形式，全方位展現太極拳的文化魅力與現代活力，推動兩岸同胞共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化。