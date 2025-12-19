兩岸媒體人在雲南開啟探尋歷史展望未來體驗行

▲兩岸媒體人前往海峽兩岸交流基地昆明「西南聯大歷史博物館」參訪。

【記者 蔡叔涓／雲南 報導】兩岸新媒體人雲南行交流活動18日在雲南昆明正式啟動，50多名兩岸媒體記者和自媒體人要在昆明、西雙版納展開6天採訪探索體驗行，感受雲南當地多彩民族風情和旺盛發展活力及追尋抗戰歷史。

18日至24日為期6天採訪探索體驗行中，兩岸媒體代表將在昆明參觀西南聯大博物館、走進雲南最為著名的鬥南花卉市場，也會前去今年才正式營業的「昆明臺北街」了解從臺灣華西街夜市、逢甲夜市到昆明推廣臺灣美食的臺灣人，在「昆明臺北街」的經營情況。

▲兩岸新媒體人雲南行交流活動在昆明啟動。

最特別的部份是此次許多遠自臺灣過來的媒體人將會乘坐「中老鐵路」前往西雙版納磨憨站，走進雲南冰靜的龍利、猛景來邊境幸福村，並參加中緬邊境打洛鎮的「蘋果棗節」等，沉浸式領略雲南民族、多彩又絢麗多姿的民族文化圖景。 本次活動由雲南省臺辦主辦，旨在紀念抗日戰爭勝利80周年，並進一步加強兩岸青年和媒體的交流合作，促進雲臺融合發展。

在啟動儀式舉行時，參會來賓共同觀看雲南首部兩岸花卉文旅微短劇《山海心語、花香兩岸》先導片，這是由雲南省台辦指導策劃，首次創新採取兩岸雙導演、雙製片模式拍攝製作，講述台青台農台商紮根雲南、深化兩岸文化交流的微短劇。參加此次活動的有臺灣青年自媒體從業者以及臺灣東森電視臺、TVBS電視臺記者，臺灣好報、人民日報、臺灣網等兩岸媒體代表。

▲兩岸媒體人前往今年才正式營業的「昆明臺北街」探訪昆明夜生活經濟。

雲南省在抗日戰爭上佔有舉足輕重的歷史意義，所以在昆明的第一站，兩岸新媒體人將前往海峽兩岸交流基地「西南聯大歷史博物館」參訪，瞭解北大、清華、南開三所大學，在抗戰時期遷往昆明辦學的經歷及抗戰歷史故事，了解當時西南聯大教授與學生們在抗戰時期的艱苦的環境並未擊垮聯大師生的精神，他們在艱苦中堅持叫學與學習的精神，面對困境從容不迫。

昆明臺灣同胞投資企業協會副會長蘇允愷表示，這次兩岸新媒體人雲南行不僅是一次歷史的追尋，更是一場關於山河壯美、文化璀璨的生動體驗，很高興臺灣有多位臺青自媒體人及首來族，跨海到大陸西南雲南省看看，了解這一片勝異樣然又美麗多彩的地方，西媒體朋友用靈動的筆和鏡頭，生動的記錄兩岸青年交流的真誠瞬間，讓更多臺灣朋友看到西南大地的壯闊與美麗，了解雲南歷史的厚重與經濟社會的飛速發展。(照片記者蔡叔涓攝)