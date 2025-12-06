兩岸媒體人探訪孫中山大元帥府及黃花崗七十二烈士墓園 共憶崢嶸歲月

▲廣州市珠江南畔的孫中山大元帥府紀念館館內陳列國父孫中山先生的珍貴史料。

【記者 蔡叔涓／廣州 報導】廣州在近代革命史上有著特別貢獻和特殊地位，12月4日在廣州的兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行聯合採訪團特別前去珠江南畔的「孫中山大元帥府紀念館」，和「黃花崗七十二烈士墓園」探訪革命先輩與烈士的事蹟，在史料中品讀革命志士拋頭顱、灑熱血的壯烈事蹟，也感受廣州作為近代革命策源地的深厚底蘊。

「孫中山大元帥府紀念館」位於珠江南畔，步入館區樹木茂盛亭亭如蓋，斑駁樹影投射在黃白相間的樓宇之上，靜靜訴說著百年前的風雲歲月。這座見證了孫中山先生三次建立政權、領導民主革命的歷史建築，如今完好保存著大元帥府辦公樓、孫中山先生起居室、參謀本部等歷史場景，館內陳列的珍貴資料種類繁多，生動還原了近代中國革命的壯闊歷程。

廣告 廣告

▲廣州市珠江南畔的孫中山大元帥府紀念館是國父當年為國家規劃建設大計的地方。

在孫中山先生當年辦公的場景復原展區，老式桌椅、公文卷宗、手搖電話等實物讓採訪團成員仿佛穿越時空，感受到革命先輩為國家獨立、民族復興不懈奮鬥的赤誠之心，一器一物皆為史證，一景一物皆見精神。

紀念館陳列研究部主任朱志龍指出，國父孫中山先生的愛國情懷和奮鬥精神是兩岸同胞共同的精神財富，傳承和弘揚這份精神，對推動兩岸融合發展有著重要意義。「孫中山大元帥府紀念館」作為海峽兩岸交流基地，大元帥府多年來不斷深化兩岸文化交流，多次舉辦紀念孫中山先生的主題活動，為兩岸同胞搭建起溝通心靈、凝聚共識的橋樑。

接著，媒體記者來到黃花崗七十二烈士墓園，在孫中山手書的「浩氣長存」牌坊前追溯黃花崗起義歷史，在蒼松翠柏掩映的墓道上感悟七十二烈士精神，在莊嚴肅穆的烈士墓前緬懷革命英烈。

▲黃花崗七十二烈士墓園莊嚴肅穆的烈士墓是後人紀念和景仰革命英烈的地方。臺青賴濬宇是廣州暨南大學學生，也是此次參訪行程的志願講解員，他表示自己在高中一次研學活動讓他聽聞辛亥革命時，愛國青年烈士拋頭顱、灑熱血的壯烈事蹟，內心大為震撼。感動之餘，他開始查找更多資料，填補認知空白，然後現在有機會到這裡做講解員志工，他覺得是麼大的榮幸。賴濬宇滿懷景仰之情說；「革命先輩們將個人小愛，昇華為對國家民族的大愛，讓我無比感佩！」

據介紹，黃花崗七十二烈士墓今年以來，園區已接待祭掃團隊超千批次，服務遊客逾230萬人次，其中有記錄的港澳臺同胞超4000人次，越南等外國遊客近3000人次。源源不斷前來瞻仰的人流，是對革命先輩最好的告慰。

臺灣媒體人江老師表示，這次兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行聯合採訪團探訪廣州，既感受到廣州現代新科技的創新活力，也走訪了廣州近代革命事蹟紀念景點，深厚個命烈士們的精神底蘊，歷史雖已遠去，革命的精神卻能穿越時光長河，照亮後人。(照片記者蔡叔涓攝)