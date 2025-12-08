兩岸媒體體驗無人駕駛載人航空器和空中計程車 廣州AI智慧高科技產業發展快速
【記者 蔡叔涓／廣州 報導】廣東省的經濟多年都佔據大陸第一，廣州的電商業產值也名列大陸前茅，廣州在中小企業產值拼出亮眼經濟產值，在AI高科技智慧型產業發展也大力扶植，「2025兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」媒體記者在廣州走進多家高新科技企業，通過實地探訪，切身感受廣州強勁的科創動能與發展能量。
「我們希望，未來乘坐航空器就像坐網約車專車一樣，大家都可以體驗」。在全球首個獲得大陸民航局頒發型號合格證、生產許可證和標準適航證的無人駕駛載人航空器——EH216-S前，億航智慧副總裁賀天星向記者描述低空出行的未來願景。
▲科技驅動變革，廣州多項AI高科技智慧技術引得兩岸媒體關注。
在廣州多個高新智慧園區裡，許多以「智」能產業為核心的產業變革正在上演：無人駕駛載人航空器躍然升空、新能源汽車自主泊車、智慧清掃機器人將垃圾打包……科技創新成為廣州經濟發展的基因密碼，讓這座2200多年的老城市，正煥發閃亮科技創新活力。
這款由億航智慧自主研發的產品，最大航程30公里，最大時速可達130公里/小時，僅需十幾分鐘，便能完成從城區到郊區的「空中通勤」。臺灣東森電視臺記者劉依晴特別登上用於城際飛行的VT-35無人駕駛載人航空器，她說：「過往我們曾在電影上看過一些對科技世界的想像，未來如果它真的能夠成熟地應用在城際運輸，我覺得會方便很多。」這款產品最大航程約200公里，正好可以從台中飛到高雄，期待可以在不久的將來，能夠來一場空中旅行。
當前，億航智慧EH216-S相關運營航司已取得商業運營合格證，並在廣州、合肥開展商業化試運營。賀天星認為，低空經濟正在推動綜合立體交通網變革，空中智能巴士讓以往只是平面馬路，變化成為立體交通網。隨著技術和場景的完善，低空經濟正從規則走向現實，推動城市交通網絡的變革；未來，空中交通將和地面、高空交通網絡融合、互補，讓出行更便捷、安全、高效。
▲兩岸媒體記者一行參訪多家高科技企業，對廣州強勁的科創動能與發展能量特別矚目。
隨後兩岸媒體記者到了廣州「智車之城」，前往小鵬汽車參觀他們研發的智能汽車，小鵬汽車講解員介紹，我們始終相信科技改變未來，公司已開啟AI晶片量產上車，打出智慧化成果，電動和AI成為公司向下紮根、向上生長。在2025年小鵬汽車單月就交付量突破40000台，創歷史新高，是唯一連續11個月交付量突破30000台的大陸造車新勢力科技。
基於該技術基座，小鵬汽車不斷孵化出AI汽車、AI機器人、飛行汽車，探索著未來的出行方式；當前大陸正在新能源汽車產業駛入高品質發展快車道，產銷量連續10年保持全球第一。對於小鵬汽車研發的智慧汽車AI系統等，令人印象深刻！臺灣媒體人都表示出很高的探討熱忱，認為：臺灣停車空間緊張，這類技術若能引進，將大大改善停車環境。（照片記者蔡叔涓拍攝）
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 718
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 201
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 3
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 14 小時前 ・ 244
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 20
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 502
F1》Lando Norris勇奪2025年車手世界冠軍 2分差距斬斷Max Verstappen連霸
一級方程式賽車（F1）今天（7日）在Yas Marina Circuit賽道進行2025年賽季最終站阿布達比大獎賽正賽，紅牛車隊Max Verstappen最終以1小時26分07.469秒拿下單站冠軍，而麥拉倫車隊的Oscar Piastri、Lando Norris分居第2、第3，而Lando Norris靠著總積分423擊退Verstappen的421分順利封王，Norris成為2025年賽季的車手世界冠軍。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 3
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 3
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 171
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 168
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 7