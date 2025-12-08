兩岸媒體體驗無人駕駛載人航空器和空中計程車 廣州AI智慧高科技產業發展快速

▲兩岸媒體記者參觀體驗億航智慧無人駕駛載人航空器。

【記者 蔡叔涓／廣州 報導】廣東省的經濟多年都佔據大陸第一，廣州的電商業產值也名列大陸前茅，廣州在中小企業產值拼出亮眼經濟產值，在AI高科技智慧型產業發展也大力扶植，「2025兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」媒體記者在廣州走進多家高新科技企業，通過實地探訪，切身感受廣州強勁的科創動能與發展能量。

「我們希望，未來乘坐航空器就像坐網約車專車一樣，大家都可以體驗」。在全球首個獲得大陸民航局頒發型號合格證、生產許可證和標準適航證的無人駕駛載人航空器——EH216-S前，億航智慧副總裁賀天星向記者描述低空出行的未來願景。

▲科技驅動變革，廣州多項AI高科技智慧技術引得兩岸媒體關注。

在廣州多個高新智慧園區裡，許多以「智」能產業為核心的產業變革正在上演：無人駕駛載人航空器躍然升空、新能源汽車自主泊車、智慧清掃機器人將垃圾打包……科技創新成為廣州經濟發展的基因密碼，讓這座2200多年的老城市，正煥發閃亮科技創新活力。

這款由億航智慧自主研發的產品，最大航程30公里，最大時速可達130公里/小時，僅需十幾分鐘，便能完成從城區到郊區的「空中通勤」。臺灣東森電視臺記者劉依晴特別登上用於城際飛行的VT-35無人駕駛載人航空器，她說：「過往我們曾在電影上看過一些對科技世界的想像，未來如果它真的能夠成熟地應用在城際運輸，我覺得會方便很多。」這款產品最大航程約200公里，正好可以從台中飛到高雄，期待可以在不久的將來，能夠來一場空中旅行。

當前，億航智慧EH216-S相關運營航司已取得商業運營合格證，並在廣州、合肥開展商業化試運營。賀天星認為，低空經濟正在推動綜合立體交通網變革，空中智能巴士讓以往只是平面馬路，變化成為立體交通網。隨著技術和場景的完善，低空經濟正從規則走向現實，推動城市交通網絡的變革；未來，空中交通將和地面、高空交通網絡融合、互補，讓出行更便捷、安全、高效。

▲兩岸媒體記者一行參訪多家高科技企業，對廣州強勁的科創動能與發展能量特別矚目。

隨後兩岸媒體記者到了廣州「智車之城」，前往小鵬汽車參觀他們研發的智能汽車，小鵬汽車講解員介紹，我們始終相信科技改變未來，公司已開啟AI晶片量產上車，打出智慧化成果，電動和AI成為公司向下紮根、向上生長。在2025年小鵬汽車單月就交付量突破40000台，創歷史新高，是唯一連續11個月交付量突破30000台的大陸造車新勢力科技。

基於該技術基座，小鵬汽車不斷孵化出AI汽車、AI機器人、飛行汽車，探索著未來的出行方式；當前大陸正在新能源汽車產業駛入高品質發展快車道，產銷量連續10年保持全球第一。對於小鵬汽車研發的智慧汽車AI系統等，令人印象深刻！臺灣媒體人都表示出很高的探討熱忱，認為：臺灣停車空間緊張，這類技術若能引進，將大大改善停車環境。（照片記者蔡叔涓拍攝）