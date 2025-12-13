兩岸學生棒球交流賽深圳登場 連勝武出席引關注

第六屆「海峽兩岸學生棒球聯賽」總決賽，兩岸和平發展基金會董事長連勝武出席活動。（圖／TVBS）

邁入第六屆的「海峽兩岸學生棒球聯賽」總決賽，12號在深圳市南山區登場，吸引來自兩岸共30支學生棒球隊伍參賽，逾800名選手與教練齊聚一堂，在球場上切磋球技、以球會友，賽事預計進行數天，現場氣氛熱烈，也展現棒球運動在兩岸青年間的交流能量。除了賽事本身受到關注，活動現場另一焦點，則是台灣兩岸和平發展基金會董事長連勝武親自出席。

第六屆「海峽兩岸學生棒球聯賽」總決賽，兩岸和平發展基金會董事長連勝武出席活動。（圖／TVBS）

由於正值國民黨中央委員選舉期間，連勝武此行備受關注。連勝武在致詞時談及兩岸關係時表示，「兩岸是沒什麼隔閡的，我們有著對事情一樣的理解，講著相同的語言，共同的文化歷史，其實平常講就是一家人，希望兩岸一起好好共處，這才是兩岸人民必須要做的最重要的事情。」他強調，兩岸應以和平共處為共同目標，從民間交流出發，持續累積互信基礎。

廣告 廣告

連勝武也提到，近期他已被任命為國民黨KMT Studio召集人，主要負責青年培育與相關事務。他指出，這項職務象徵必須承擔更大的責任，也讓他更加重視年輕世代的交流與視野培養。他期盼台灣年輕人能善用政府或民間搭建的各類交流平台，多走出去看看世界，不僅要走向國際、開闊眼界，「更要親自去了解大陸的發展現狀，看看海峽對岸的親人朋友怎麼生活。」他認為，體育交流正是促進兩岸互動的重要管道之一，尤其棒球運動在台灣深具基礎，近年來在中國大陸也逐漸受到關注，成為兩岸青年容易建立共鳴的共同語言。

隨著中國大陸近期掀起一波棒球熱潮，中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB）預計於明年正式開打，相關動向也備受關注。聯賽尚未開賽，話題已提前發酵，吸引不少台灣球員目光。其中，前中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星林益全，已確定加盟上海正大龍隊，成為台灣球星投入CPB的代表人物之一，也讓外界更加關注未來兩岸棒球交流的發展走向。

更多 TVBS 報導

連勝武才登記中央委員 鄭麗文再授命「這職務」推動青年事務

鄭麗文：兩岸和解不用設條件、自我矮化 九二共識是最堅實基礎

獨家／政壇初生之犢！ 連勝武稱慚愧「過去做太少」

秋鬥團體籲「和統」 鄭麗文沉默未做回應

