兩岸寒流 誰把雙城論壇做小了

屢經波折的上海台北雙城論壇，總算順利舉行，籌辦期間陸委會酸言酸語，所幸穿小鞋戴紅帽等小動作，無法阻撓兩岸交流的必要性與迫切性，舉行前夕發布公務員赴大陸嚴令，雙城論壇在兩岸寒意濃烈之際，顯得特別珍貴。

民進黨政府其實擋不住兩岸持續交流，包括兩岸企業家峰會等仍盛大舉行，台商在商言商原本就非賴當局可以指三道四，事實上也各盡所能繞道而行，例如前景可期的AI與電動車產業鏈，海南封關的雨露均霑，都不是賴當局能有奈何，長臂管轄無力施展，兩岸經貿紅利無法割捨，只能拿在台陸配或公務員出氣。

主張和平與交流的吳豊山，無奈讓出海基會董事長職位，形同宣告兩岸關係進入下一個階段，加上美國持續透過軍售搧風添火，春暖花開恐怕更難期待，雙城論壇在如此氛圍下舉行，縮水成兩天只是數字意義，深層的窒礙難行更令人憂心，即便台北上海談妥合作計畫，仍是賴清德主政高牆下，又能如何執行。

理想的雙城論壇，應該是雙方毫無包袱，暢所欲言深度合作，蔣萬安除了出席核心論壇，至少能像法國總統馬克宏，黃浦江畔晨跑和民眾互道早安，走訪復旦大學和學子熱情擁抱，《繁花》黃河路嚐嚐排骨年糕，邀請上海領導來台北看看，可惜這些都成為只能想像的場景，誰把雙城論壇做小了，顯然不是蔣萬安。

台商認為雙城論壇具有重要意義，至少還保留了一個一定層級的官方交往管道，其實對兩岸人民尤其台灣民眾而言，深層意義更不僅於此，賴清德上任後台海戰雲密布，持續透過交流合作和平相處，才是台灣主流民意，賴當局不斷藉「韌性」之名，將台海引入戰爭邊緣，不擇手段將兩岸和平空間做小，甚至還要蔣萬安在上海「表達立場」，給穿小鞋還強披戰袍，蔣萬安好難。

賴清德等選擇性失憶，忘了當年紛紛踏訪大陸尋求交流合作，如今讓雙城論壇雲淡風輕，其實無法扭曲台灣主流民意，限制公務員前往大陸，卻無法阻擋倍數成長的赴陸民眾，狙擊小紅書攔不住年輕族群的網路探索，雙城論壇雖然規格受限，合作計畫項目萬般刁難，真正做小的只有賴清德的腦袋。

兩岸猿聲啼不住，輕舟仍然可以突破險阻，賴當局設下的萬重山，藍白陣營都應該主動反擊，而非甘於接受現實，鄭麗文明年上半年要去大陸見習近平，當然可以坦蕩蕩說出來，蔣萬安此次被迫快閃上海，何不安排後會有期，相信會遠比馬克宏更受歡迎，雙城論壇被做小，台灣主流民意不能陪葬。

賴清德當局把雙城論壇做小了，兩岸春暖花開無法期待，現行制度下彈劾賴清德很難，人民自主行動反制台獨引戰，其實並不難。誰把雙城論壇做小了，答案極為清楚，解鈴無法寄望繫鈴人，就靠你了！（作者為資深媒體人）