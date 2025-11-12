兩岸對話中斷 海基會：不能接受對岸政治前提

（中央社記者李雅雯台北12日電）海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉赴立法院內政委員會備詢，數名立委關注兩岸對話、溝通中斷問題。羅文嘉強調，對岸率先設下政治前提障礙，不能接受片面主張。

國民黨籍立委謝龍介在質詢中表示，海基會董事長與副董事長任職迄今未曾去過中國大陸，究竟有沒有透過個人管道或海基會管道與對方有正式聯繫。

吳豊山回應，「（若）開秘密會議，會據實以報」。

謝龍介批評，兩岸兩會（海基會、海協會）成立目的在於走和平路線，倘若要「戰」，大陸委員會（陸委會）、海基會等單位就不需要了，目前看起來兩岸是「不接觸、不談判、不交流」，可是交流才能避免兩岸擦槍走火。

羅文嘉反駁謝龍介的說法。羅文嘉說，對於委員所言無法同意，總統賴清德歡迎兩岸對等、健康有序交流，願意從觀光、就學兩個方面展開，「沒有不交流，我們要對等尊嚴、健康有序交流」。

羅文嘉說，按照兩岸兩會協定，彼此應該有制度性往來，先前也多次表達願意前往中國大陸交流，只要是在不設任何政治前提情況下；現在問題在於，對岸要求有政治前提，「我們不能接受對方的主張」。

國民黨籍立委徐欣瑩在質詢陸委會主委邱垂正過程中指出，邱垂正怎麼不率先赴陸有破冰之旅、和平之旅，可以赴陸好好地與對方談，甚至可以帶立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，不跟大陸互動交流很奇怪。

邱垂正回應，如果是對等尊嚴、兩岸有需要、人民也支持，這當然是職責所在；不過截至目前為止，中國大陸要求接受「一個中國原則的九二共識」政治前提，沒有中華民國存在的空間，「我們無法答應這種消滅中華民國併吞台灣的政治前提」。

中國大陸海協會與海基會聯繫機制目前停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會彼時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。（編輯：呂佳蓉）1141112