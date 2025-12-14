兩岸建築企業共建「綠色建築採集聯盟」 攜手抱團共謀更廣大的市場

▲兩岸建築企業共建「綠色建築採集聯盟」在廈門成立。

【本報大陸新聞中心報導】在川普關稅大刀及美國優先的保護主義之下，在廈門的台資企業億路發（廈門）文化科技有限公司發起的「綠色建築採集聯盟」正式成立，建築行業研究機構和兩岸建築建材企業等30多位代表齊聚廈門，討論共建「一帶一路」倡議下的出海發展機遇。

這項由廈門「兩岸搭橋中心」和台資企業億路發（廈門）文化科技有限公司、大原建築設計諮詢（上海）有限公司等共同發起的聯名，同步上線集采服務平臺，旨在為兩岸企業「抱團出海」提供涵蓋設計、採購、供應鏈與金融的全流程支援，共同把握東南亞、中東等地綠色建築發展新機遇。

在會上，與會來賓表示，共建「一帶一路」國家的基礎設施及商業地產等行業蓬勃發展，對建築規劃、施工、建材及各項配套服務需求量大，台資企業可與大陸建材供應鏈、建築規劃與施工技術等深度鏈結，以綠色、零碳理念為指引，抱團出海發展。

▲會上討論兩岸企業攜手合作，共謀「一帶一路」發展市場。

億路發（廈門）文化科技有限公司總經理吳麗表示，這是兩岸企業的一個融合，幫助兩岸在建築建材的一些企業更好地走向（共建）「一帶一路」國家，東南亞的一些國家。兩岸企業攜手合作，可以發揮更大效應，尤其是兩岸的建築企業合力開拓「一帶一路」廣闊的市場。

台資企業大原建築設計諮詢（上海）有限公司總經理 王聲翔：兩岸的綠色建築的標準跟過程都差不多，現在（大陸）甚至有些綠色建築超過臺灣；大陸的整個生產範圍跟數量是非常龐大的，而且非常先進的，現在的新興建材基本上都在大陸都有。

這次座談會吸引來自政府部門、行業研究機構及兩岸建築建材企業的30多位代表，共同探討「一帶一路」背景下建築產業的國際化發展機遇。現場主辦單位還發起成立「綠色建築採集聯盟」，並設立綠色建築集采服務平臺。該聯盟將以平臺為依託，針對綠色建材採購面臨的供需錯配、標準不統一、供應鏈低效等問題，為兩岸建築企業出海發展提供一站式解決方案。

▲億路發（廈門）文化科技有限公司總經理吳麗接受媒體採訪，表示兩岸企業融合是謀求更大、更好的發展！

億路發（廈門）文化科技有限公司總經理吳麗表示，目前，該聯盟已與上百家兩岸企業達成合作意向。建設國際綠色建築建材採集聯盟平臺的價值和責任在於：通過集合全產業鏈優質服務企業，優化合作及連接環節，為供需雙方合作降低決策成本與風險。

具體研議出來的主要體現是:為甲方提供有公信力的第三方專業顧問服務，降低選擇供應商的試錯成本；為乙方提供透明化精細化的高效管理機制，降低專案管控風險。同時提供路徑清晰的國際市場採購需求和管道。透過高標準的平台准入機制和淘汰機制，提高兩岸建築建材企業的國際品牌形象及影響力。

據瞭解，當前，以泰國為代表的東南亞國家正加快推進現代化建設，在基礎設施、商業地產等領域需求旺盛，新型綠色建材市場空間廣闊；中國在建築設計、施工技術、建材製造等方面具備顯著優勢，與當地市場形成良好互補。

廈門億路發（廈門）文化科技有限公司董事長張宇廷表示，東南亞及中東地區建設需求正呈現井噴式增長，兩岸企業可通過資源整合與優勢互補，共同在國際市場展現「中國智造」的實力，這為兩岸企業融合發展開闢了新路徑。

在廈門青創業基地運營的臺清楊超閎表示，在兩岸融合發展的前提之下，兩岸有非常多方面可以一起合作融合發展，不管是技術或是製造或是產品或是施工的方法等等內容，有心放眼大陸市場或是「一帶一路」市場的臺胞都能夠一起來共同參與，他及一些在廈門發展的台青，以自身體驗見證，廈門是一個很重要對外連接的一個視窗、橋樑，可以跟東南亞地區國家有更好的一個對接。（照片主辦方提供）