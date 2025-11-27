兩岸恐開戰？她酸：輝達要重新考慮來台

▲總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出所謂「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統。國民黨台北市議員游淑慧說，全球AI龍頭輝達已決定來台投資，現在聽到總統這樣講，可能都要重新考慮了。

游淑慧對於賴清德的發言，連用「三個傻眼」表達驚訝與不滿。她指出，此舉是「一驚，政府為了國防預算，先來嚇民眾；二驚，股市開盤中，總統突然拋出戰爭預警；三驚，沒人理總統的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤」。游淑慧認為，賴清德任性發出戰爭預警，說穿了就是為了要強化自己「狂增國防預算」的合理性，為了要錢不惜威嚇老百姓。

游淑慧質疑，如果民進黨早就知道兩岸局勢一觸即發，那為何執政黨這兩年還要花這麼多時間在搞地方縣市的《財政收支劃分法》？花這麼多時間在搞「東釋憲、西釋憲」？認為民進黨的行為與其口中的危機感完全不符。

游淑慧表示，賴清德突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，她「更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排」。她警告，不論其背後政治目的為何，一位國家總統做出這樣的發言，是「完全不考慮台灣的經濟」。她擔心，如外資、如輝達（Nvidia）等國際企業，聽到總統這樣講，會很糾結是否要繼續投資台灣，影響台灣的經濟安定。

游淑慧指出最諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，「股市居然不跌反大漲」。她認為這代表民進黨操作了20年的「抗中保台」劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境。這不僅讓人民對戰爭的威脅產生彈性疲乏，同時也讓人民失去了對民進黨的信任，和對戰爭應有的戒慎恐懼之心。

