「兩岸戲劇影像節」12月登場 8部影像＋1VR帶你舞台直通螢幕
當舞台聚光燈瞬間躍上螢幕，劇場不再遙遠——2025「兩岸戲劇影像節」以 S2S（Stage 2 Screen） 為核心概念，匯聚兩岸精選作品，讓頂尖表演藝術從黑盒子直通螢幕，為大眾開闢全新觀劇體驗。活動將於12月17日至2026年2月11日，在桃園廣達電腦總部廣藝廳盛大展開，開幕首日舉辦論壇，12月19日並在台北「飽滿廚房 Ö! in DINER」接力主題對談，透過放映與交流，完整呈現兩岸劇場影像化的創作版圖與未來趨勢。
「兩岸戲劇影像節」由廣藝基金會與北京市文學藝術界聯合會共同主辦，活動以「高光九大」為策劃核心，精選8部劇場影像與1部VR沉浸體驗作品，以「S2S」（Stage 2 Screen）「舞台直通螢幕」新概念，為一般大眾加開欣賞表演節目通道，打造更多元的未來表藝新生態，並搭配主題論壇，從開幕論壇到閉幕放映，一次打通舞台與螢幕的界線，讓劇場高光直擊觀眾的心。
開幕片是中國大陸作品《遊園．驚夢》，由北方崑曲劇院重現湯顯祖筆下的夢幻愛情，以宮廷美學、極簡舞台與古典唱腔交織詩意奇境；閉幕片是明年2月11日的《父親母親》，由臺灣的同黨劇團製作，以尋親故事串起臺灣近代歷史與木偶傳承，曾獲第一屆廣藝雲舞台獎戲劇類優勝與第一屆臺北戲劇獎最佳戲劇獎。
片單橫跨兩岸多部代表性劇場影像，12月18日播映故事工廠的《莊子兵法》，以密室遊戲包裹哲學辯證，讓觀眾在懸疑推理間思索人生選擇的荒謬與自由。12月19日播映《尋味》，透過一碗牛肉麵串起一家四代人聚散離合，透過雙旋轉舞台與跨時空敘事，讓思鄉的滋味化為感人的戲劇篇章。明年1月7日播映《風雪夜歸人》，此作為北京人民藝術劇院的經典復刻，表演融合崑曲美學重現愛情悲劇；1月14日則播映榮獲第二屆廣藝雲舞台獎跨界類優勝作品《青．白一念》，運用音樂劇場與京劇唱作的形式，以長笛與京腔共構東西交融的聲音劇場。
接著1月23日播映《齊白石》，北京京劇院以國畫大師為題，結合京劇與水墨意象，探索藝術與創新的靈魂對話；2月4日播映《威廉與我》，聚焦威廉莎士比亞生傳記戲劇，跨越時空的方式，四位演員分飾三十多名角色，詮釋舞台上的「莎士比亞人生」向世界戲劇致敬。
此外特邀VR作品《星魚》以童話為底，觀眾戴上VR，在全景虛擬星海間穿梭，感受夢與現實交會的詩意旅程，體驗時段為12月17日至12月19日，每日下午五點到六點在廣藝廳進行。
除放映外，本屆規劃兩場重量級論壇：12月17日開幕論壇「劇場與影像的未來交界」於廣藝廳舉行，由廣藝基金會執行長楊忠衡擔任引言人，與會講者包含：故事工廠創辦人暨執行長林佳鋒、華劇場團長華姵、北京哲騰文化總經理傅若岩以及北京戲劇家協會理事、北京老舍文學院駐會作家龔應恬等人對談。
12月19日則在臺北市「飽滿廚房 Ö! in DINER」接續舉辦《沉浸式內容時代：從劇場現場走向新空間體驗》，邀請講者包含：劇場工作者、接案製作人潘藝、傅若岩、何曉玫MeimageDance藝術總監何曉玫、河床劇團藝術總監郭文泰，以及狠主流多媒體藝術總監周東彥等人齊聚一堂，暢談劇場影像化的下一步。
「兩岸戲劇影像節」不只是觀影活動，更是未來表演藝術影像生態的起點。錯過舞台？Stage 2 Screen 帶你直通螢幕第一排，走進光影之中，探索戲劇的無限可能。影像放映與論壇皆採免費報名，請至https://reurl.cc/MM0WGX。
