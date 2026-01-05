兩岸改兩國？民進黨偷雞不著蝕把米／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

日前民進黨立委林宜謹領銜，帶著20名綠委連署，要把《兩岸人民關係條例》改成《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。修法意旨是通過法律形式，明確規定台灣與中華人民共和國之間是對等的國與國關係。

此乃公然拋出「法理台獨」提案，試圖刪除「國家統一前」相關表述與「地區」定位的語義緩衝。等於把原本兩岸同屬一中的制度描述，轉向為兩國關係的憲政敘事，這已經不是切香腸，而是直接拿著大刀往紅線上砍。

藍白皆好整以暇靜觀其變，看民進黨團有多敢衝，這些綠委到頭來是否自討苦吃？國民黨立委王鴻薇表示，夠膽就提到底，不要自己撤；反倒是陸委會趕緊跳出來踩煞車，強調兩岸條例改「兩國」，須先具有社會共識。

綠營這招就是典型的以退為進，製造極端對立來煽動鐵桿支持者的情緒，想借此在總預算案和特別軍購案上，倒逼藍白陣營鬆口，卻被看破手腳。

對此，國台辦發言人陳斌華回應，該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，赤裸裸推動法理台獨，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，用心險惡、性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

北京方面把話說得決絕，民進黨不作不死，這類挑釁性質的修法，不會等到三讀通過才引發負面效應，一旦進入議程，相關責任人與行為人，可能立刻被大陸納入制裁清單與反制對象。

就算通不過，可能帶來的現實後果是，兩岸互信進一步削弱，對話機會窗縮小，對岸戰略耐心下降，文攻武嚇更劇，台灣內部對立加深，2300萬人被綁在火戰車上。這不也正中民進黨下懷，遂行其目的？(圖翻攝網路)