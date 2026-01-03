兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

陸委會是依兩岸條例成立的部會，若法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，陸委會將面臨存廢問題。

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

陸委會當初是依據兩岸條例下而成立的部會，若法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，陸委會也面臨存廢問題。

對於民進黨立委提案修改兩岸條例名稱，陸委會表示，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

63歲女星當CEO慘賠上億「身上剩400元」驚人現況曝光

「武警丈夫」突失蹤6年 陸女一查才知他是死刑犯

鼎泰豐衣服沾醬油「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

「車內19禁激戰」經紀人被迫圍觀 女星遭毀滅級爆料