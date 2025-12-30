兩岸政治領袖若要交流 誰該代表台灣？最新民調他勝出

民進黨執政至今兩岸關係緊張，大陸更在29日宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於30日進行實彈射擊。而在30日，《遠見》公布最新民調，在有關兩岸政治人物會面、交流方面問題中，總統賴清德最被支持代表台灣出席，有3成7的人表示支持。

《遠見》30日公布「2026民心動向調查」，其中在問題「如果台灣與中國大陸的政治領袖要進行會面交流，請問你認為應該由誰代表台灣出席？」中，37.2%的人支持由賴清德代表台灣出席，為所有選項中最高，前總統蔡英文次之，17.3%表示支持，立法院長韓國瑜以13.9%支持排名第三，第四名是國民黨主席鄭麗文，6.1%，民眾黨前主席柯文哲則以5.1%排名第五，另有18.4%的人無反應。

而在問題「有人說『台灣應該要以九二共識為基礎，發展兩岸關係，才能兼顧台灣利益與兩岸和平發展』，你是贊成或不贊成這種說法？」中，有43.1%民眾贊成，其中很贊成20.6%、有點贊成22.5%，42.2%的民眾不贊成（很不贊成24.1%，有點不贊成18.1%）。《遠見》分析，與上一次調查（2019年）結果相較變化不大，顯示社會對九二共識的看法仍高度分歧。

問題「對於中國大陸的整體印象是變好、變差，還是一樣」方面，分別有27.6％的人回答變好、10.9%一樣好；34.9％回答變差、9.8%一樣差，進一步詢問民眾看法，有56.6％的人認為，台灣應增加與大陸互動，25.9％「減少交流」。《遠見》分析，這顯示「希望兩岸交流」仍是社會主流意見。

調查說明，執行單位：遠見民意研究調查，調查地區：台灣地區22縣市，調查對象：居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾，調查期間：2025年12月3日至12月11日，調查方式：電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模：1,070份，抽樣誤差：對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3%。

