兩岸政策 賴政府不裝了
民進黨政府宣布暫時封鎖小紅書1年，如果沒有適當回應和處理，不排除永遠封鎖。消息一出，引起國人尤其是年輕人的全面反彈，因為小紅書是目前年輕人最常用的社群網站之一，政府禁止的表面理由是詐騙很多，要求小紅書改善卻沒有得到回應，因此暫時封鎖。問題是，台灣每年被詐騙的金額超過500億，在小紅書被詐騙的金額大約2億左右，而在FB或其他社群網站上被詐騙的金額遠超過小紅書，政府卻假裝沒看到。所以政府禁止的真正理由，大家都很清楚，就是不願看到國人與大陸有任何的聯結。
賴清德總統上任後積極推動「務實台獨工作者」的信念，從兩岸互不隸屬開始，不承認中華民國憲法規定兩岸同屬中華民國的一個中國的基本精神。在兩岸互不隸屬原則下，要求大陸配偶即使已經拿到中華民國身分證，要擔任公職時還是要出具「放棄國籍證明書」。問題是，中國大陸根本不承認台灣是國家，所以即使大陸配偶拿到中華民國身分證，大陸也不可能發給他們放棄國籍證明書。這個例子清楚看到賴政府在打壓與大陸有關係的事務時，是完全不會手軟的。
更嚴重的是，賴政府宣布要編列1.25兆的國防採購特別預算，美其名是「抗中保台」，其實就是要實現務實台獨理念。問題是，明年政府已編列9000億國防預算，占台灣GDP3.3％，已是歷史新高，如果再加上這筆特別預算，勢必排擠包括教育、社福、經建等政策預算。
然而，在這麼強硬的對中政策下，中國大陸的強烈反應可想而知，現在不但是已讀不回，軍機擾台和各式軍演更是不斷出現，導致美國多個智庫和國際媒體紛紛示警，現在台海是全世界最危險的地方！面對中國大陸的龐大壓力，國人都知道應該多與中國大陸交流，以減少敵意，不論是哪個機構做的民調都顯示，國人支持兩岸交流的比例都超過7成。但即便如此，民進黨政府對支持兩岸交流的政策卻口惠實不至，甚至可以說是連裝模作樣都不會。
日前，賴總統接受媒體訪問時提及，現在中國大陸經濟不好，台灣可以幫助改善。這幾年來因中美關係不佳，加上兩岸關係惡化，台灣對大陸出口占比已由過去多年維持4成下降到2成5左右；另外，過去大陸一直是台商海外投資首選，最多曾占8成，現因兵凶戰危，加上政府諸多限制，台商當然不敢到大陸投資，去年台商到大陸投資的占比剩不到1成。在貿易與投資都停頓情況下，台灣要如何幫助大陸經濟？
民進黨政府與大陸官方溝通管道完全停擺，現在兩岸還剩下最高層級的交流就是雙城論壇。但去年上海台辦主任金梅就被限制不准來台，只能由其副主任李驍東代表來台準備預先的工作；今年更慘，連李驍東都無法來台。可笑的是，陸委會主委邱垂正還宣稱我們一直都歡迎舉辦雙城論壇，真的是連裝模作樣都不會！台北市長蔣萬安只能無可奈何的說，我們只能選擇相信！唉，別傻了！（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）
