兩岸教育交流緊縮？陸委會：今年交換生人數已超越去年

陸委會副主委沈有忠。資料照



媒體報導，過往寒暑假大專院校會邀請對岸學生來台短期交流，但有學校反映，現在行程安排、陸生背景調查更嚴格，證件跟資料審查時程變長，不確定性高，越來越多學校乾脆暫停兩岸短期交流。對此，陸委會副主委沈有忠回應，今（2025）年交換生人數已經超過去年（2024），並無緊縮或阻撓。

立法院外交及國防委員會今日進行「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，民進黨立委陳俊宇詢問陸委會針對兩岸教育交流的政策立場，沈有忠表示，光是今年1月至9月，研修生（短期交換生）人數達3046人，超越去年整年的2296人。

廣告 廣告

陸委會另透過文字新聞稿指出，以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名陸生來台研修，另近期也有超過400名陸生校友申請來台參加母校的校慶活動，政府對各校申請陸方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。

陸委會反批，陸方自2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，至今沒有恢復，這5年來台就學的新生人數是0，去年9月起在台就讀學位的陸生只剩下1556人，呼籲陸方儘速解除片面限制，教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，盼早日恢復陸生來台就學，但也沒有獲得回應。

陸委會強調，總統賴清德於今年3月宣布因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」的原則，讓民間交流盡量單純化；陸委會秉持推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸去政治化與去風險化的學術教育交流。

針對兩岸教育交流，除了陸生來台，中國也祭出許多措施邀請台生前往，沈有忠也表示，台灣不是只有中國可以去，也有日本、韓國、澳洲等值得台灣學生前往交流、學習的地方，台灣與全世界連結，應該到其他民主國家有尊嚴地交流學習，「到中國大陸交流，我們雖然也不排斥」，但堅持去政治化與去風險化，並在活動中盡可能揭露。

更多太報報導

中稱參加APEC要遵守一中 林佳龍：與理念相近國家反制

中國長臂管轄恐跨國引渡沈伯洋？林佳龍：通函外館有SOP因應

中配檢舉華碩CEO台獨！陸委會「已除籍」 一原因保住工作與健保