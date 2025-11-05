兩岸教育交流降溫？ 陸委會：健康有序進行
（中央社記者呂佳蓉台北5日電）針對媒體報導兩岸教育交流趨於嚴謹、降溫，陸委會今天表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，未有緊縮或阻撓情事，兩岸學術教育專業交流仍持續穩定進行。
有媒體報導，近年兩岸教育交流趨於嚴謹，過往寒暑假大專院校會邀請對岸學生來台短期交流，但有學校反映，現在行程安排、陸生背景調查更嚴格，證件跟資料審查時程變長，不確定性高，越來越多學校乾脆暫停兩岸短期交流。
陸委會今天以新聞稿回應，依據移民署統計，民國113年有2296名陸生來台研修，而民國114年1至9月已有3046名研修陸生來台，超過去年一整年的入境人數。
陸委會指出，以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名陸生來台研修，另近期亦有超過400名陸生校友申請來台參加母校的校慶活動。政府對各校申請陸方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。
陸委會進一步表示，陸方從民國109年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，這5年來台就學的陸生新生人數是0，113學年度在台就讀學位的陸生亦僅餘1556人。
陸委會表示，已多次呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希望能早日恢復陸生來台就學，但是陸方迄今並無正面回應。
陸委會最後指出，總統賴清德於本年3月13日宣布因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化。政府將一本推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸去政治化與去風險化的學術教育交流。（編輯：陳鎧妤）1141105
