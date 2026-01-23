兩岸新工作重點會不同？蘇嘉全就任海基會董事長 羅文嘉回應了

即時中心／潘柏廷報導

海基會今（23）日召開董監事會，並票選前立法院長蘇嘉全擔任新任董事長，由於前任董事長吳豊山任內，相當積極想前往中國或與當地人士交流，外界除好奇新團隊上任後是否照舊，或是否有新的工作重點。對此，海基會秘書長羅文嘉回應了！

羅文嘉今日下午主持海基會記者會，就記者提問是否在蘇嘉全上任的新工作重點，他表示，其實海基會的工作重點、業務，其實今年（2026）已經開始預算，「預算已經跟著計劃走，計畫一定跟著政策方向走」。

同時，羅文嘉坦言，預算已經送到立法院，只是到現在還沒有在審，而計畫方向基本上去年大致就已經確認，並不會有太大變動，「海基會不管是哪一位董事長，都希望能夠按照兩岸兩會簽訂的制度性往來，進行正常往來，這都是為了解決兩岸人民的問題」。

他也提到，正如同蘇嘉全今天的談話所說「解決兩岸人民問題才是最關鍵、最重要的」，因此一本希望對岸盡快能夠恢復兩岸兩會制度性的往來與協商。

針對如何達成恢復兩岸兩會的交流與目標，羅文嘉則強調，兩岸的交流、往來或任何政治協商、對話，最重要對台灣來講有2項核心必須維護，分別是國家主權、自由民主體制，因此在2個基礎下，海基會願意盡全力，推動只要助於兩岸交流、兩會往來的任何工作都會全力推動。









