兩岸旅遊破冰？上海居民赴金馬旅遊將重啟 國台辦：爭取盡快將成果落地

記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝畫面）

國共智庫論壇3日閉幕，中國文旅部4日宣布，中國方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國台辦今（5）日表示，國台辦將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地。他並呼籲，希望民進黨當局以台灣同胞的福祉為念，盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。

中國文旅部網站4日下午發布消息指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中國方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，陸委會表示，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，希望不要只說不做。

廣告 廣告

對此，國台辦上午舉行例行記者會，媒體詢問，中國方面就此有無時間表，下一步會如何推動落實？國台辦發言人陳斌華回應，中國方面先後於2024年4月、8月恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊，受到台灣旅遊業界和民眾歡迎。一年多來福建居民赴金門、馬祖旅遊人數累計超20萬人次，為金馬旅遊業界帶來了實實在在的利益，也增進了閩台鄉親的了解與情感。



陳斌華指出，中國文旅部昨日宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是推動兩岸旅遊交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實舉措；國台辦將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地，有進一步消息會及時發布。他呼籲，希望民進黨當局以台灣同胞的福祉為念，盡快取消種種人為限制和禁令，為兩岸旅遊交流合作恢復正常排除障礙。



至於兩岸旅遊恢復？陳斌華強調，中國方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。他說，台灣旅遊業陷入困境，責任完全在民進黨當局，在於其罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，無視台灣旅遊業界和基層民眾的困難處境，蓄意干擾阻撓兩岸旅遊交流合作。



陳斌華重申，民進黨當局應正視台灣民眾心聲和業界訴求，盡早撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，在恢復兩岸旅遊交流合作上採取切實舉措。

更多三立新聞網報導

國共達成15項「共同意見」 邱垂正批國民黨配合中共統戰：政府不會接受

中配立委李貞秀放棄中國國籍有困難？邱垂正直指：干擾的是對岸政府

台北燈節合作中國IP「泡泡瑪特」惹議！翁章梁緩頰：IP是世界性的

美製汽車、農產品將開放？經濟部：台美對等貿易協定進入最後階段

