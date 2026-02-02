兩岸智庫論壇今登場 國民黨要當和平締造者

國民黨副主席蕭旭岑（中）偕國政基金會副董事長李鴻源（左）與專家學者２日抵達北京，將出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑表示，此行聚焦專業領域，並擔任兩岸和平締造者。

記者康子仁∕綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑二日率團抵達北京參加三日登場的「國共兩黨智庫論壇」，蕭旭岑強調，此行主要是為了台灣的產業和人民，國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命，黨主席鄭麗文也交付必須重啟兩黨間的溝通平台，凝聚共識、互相合作。

蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源及四十名專家學者抵達北京，三日將出席由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」。

李鴻源說，台灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除希望替台灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相了解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。

蕭旭岑一行上午十一時抵達北京首都機場，由國台辦聯絡局長楊毅接機。

蕭旭岑接受台灣媒體採訪表示，這次智庫交流論壇是國共兩黨睽違近十年後舉辦的重要論壇，智庫對接重啟具有重要意義。

蕭旭岑以北京的天氣形容兩岸關係，表示北京現在雖是冬天，但是陽光普照，像極兩岸關係的回暖。他說，黨主席鄭麗文有交付要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時帶領台灣產業與專業領域的專家與學者到北京交流，希望能夠和大陸朋友積極討論、凝聚共識、互相合作。

至於是否會見對岸官員，蕭旭岑則表示尊重主人安排，客隨主便。

蕭旭岑強調，台灣許多民調支持兩岸恢復溝通交流，相信交流不會影響未來的選舉。

針對國共兩黨智庫論壇將在北京登場。陸委會表示，對於國民黨迎合「九二共識」與中共合辦論壇深表遺憾，並提醒國民黨不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，「國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制」。

陸委會強調，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能真正保障民眾福祉權益。