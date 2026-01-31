兩岸智庫論壇 此其時也

（圖／本報系資料照）

國民黨宣布將於2月2日至4日於北京，由國政基金會和海研中心聯合舉辦兩岸智庫論壇。過去國共論壇因兩黨的主席大都會參與會議，且由於大陸方面一向是「以黨領政」，因此雙方黨主席都參與的會議當然非常重要；不過，由於在台灣不論是否執政，政黨都被視為民間團體，因此從台灣角度來看國共論壇，可以說是兩岸最重要的「民間交流」！

兩岸關係兵凶戰危，國人都希望兩岸能夠持續交流、降低敵意，國民黨能夠與對岸展開正式交流，相信是大多數國人所樂見。

其實維持兩岸和平現狀是所有國人的希望，所以即使現在兩岸關係惡化，但多次民調顯示仍有逾7成國人希望與大陸交流，以減少敵意確保和平。然而賴清德總統與蔡英文前總統都曾表示希望與對岸領導人坐下來喝咖啡，海基會董事長蘇嘉全與前任董事長吳豐山也都表示願與陸方見面交流，可是卻一直無法得到對岸正面回應。理由無他，就是因為民進黨不願接受九二共識，卻找不到可以取代又能說服對岸的說法，以致兩岸不但無法交流，並導致兩岸關係不斷惡化。

相反的，馬英九時代兩岸關係融洽，不但簽署23項協議，大量陸客陸生來台；最重要的是兩岸融合交流，可說是自1949年政府遷台以來兩岸關係最好的時候，當時根本不會有人想到台海會有動武的可能，所以當然也是最和平的時候。當時兩岸能維持這麼好的關係，就是馬政府採取「九二共識、一中各表、擱置爭議、求同存異」的政治基礎。

過去9年多來，國民黨雖然沒有執政，但在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，持續與對岸維持溝通。尤其在疫情後，國民黨副主席夏立言多次訪問大陸，一方面與陸方高層見面交換意見並傳達台灣人民心聲，也拜訪各地台商了解經商狀況。見面三分情，只要兩岸多交流，不但能增進了解，還可建立信任，這對於降低雙方敵意、維持兩岸和平是非常重要的。

據報導，這次國共智庫論壇將聚焦旅遊、產業、環保與永續等，這些都是很重要的民生議題。比方說現在兩岸內需市場都不好，如果雙方能說服彼此政府部門開放旅遊，對於刺激兩岸內需會很有助益。另外，若陸方願意開放市場給我們的傳產業者，或者是恢復早收清單的免稅項目，對於現在很辛苦的台灣傳產業者來說是很重要的。

國民黨是民間政黨，國共智庫論壇當然也是純民間的交流平台，這次探討的議題也是純民生，沒有任何政治議題；且國民黨是在野黨，不可能代表政府與對岸簽署協議。不過，因為國民黨在立法院是最大黨，相當程度代表一些人民的心聲，尤其是反應大多數國人希望與對岸維持交流、確保和平的聲音。因此，雖然這次論壇沒有任何政治議題，但國共能坐下來溝通，就代表兩岸仍有很多的交流空間與維持和平的機會，相信這才是全體國人最大的心願。（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）