兩岸條例修法要求赴中申報 陸委會：2023年至今有17人軍公教遭盤查

行政院會今（12/26）日討論通過《兩岸人民關係條例》修法，新增立委赴中也須經許可，陸委會副主委兼發言人梁文傑於例行記者會解釋，自2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭不當盤查，這次修法可以說是保護公務員。

根據陸委會新聞稿說明，政院修法重點包括公務員赴中全面採許可制，並完善特定人員赴中規範制度，立委、退離職未滿3年的縣市首長、核定國家機密、辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等人前往中國前，應經審查會審查許可。

梁文傑指出，自2023年至今，就陸委會掌握部分，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭有關部門不當留置盤查，甚至參加旅行團當中被多留置在當地，遭詢問在台灣的業務、同事資料與上下主管關係等，「被嚇到不敢說的，不知道有幾件。」

梁文傑表示，透過《兩岸人民關係條例》針對公務員赴中管制，其實是保護公務員，因為赴中不再習以為常，有其風險，他提醒過往曾有公務員以為利用週末休假時間前往中國不需機關同意，現在則是修法明定需同意才能前往。

另外，修法也要求指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，增訂受規範者也禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權的活動。

行政院會後記者會，媒體詢問前總統馬英九是否無法再前往中國參加相關活動，陸委會主委邱垂正回應，是否有「倡議消滅或矮化我國主權」一向都是由審議小組來判斷。如果有人提出檢舉，或者在實務運作上有疑義，就會召開一個審議小組，客觀地判斷是否違法。

