兩岸條例修法限制軍公職赴陸 張競：自縛手腳

2025年底行政院會通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，引起多方反彈與物議。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，許多條文很可能完全沒有對症下藥，未來反而會自縛手腳。

張競。(圖/截自張競臉書)

張競表示，首先談到第九條修正內容規範「民選公職人員赴大陸地區，如有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之情形，應於返臺後將接觸之時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。相關資訊提供、公開揭露事項、程序、期限、權責機關及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。」顯然還是不會影響民選公職人員與大陸女子往來，在東京台場共同搭乘愛情摩天輪相互擁吻，當然更不會影響民選公職嘴上高調喊愛台灣，但在商業上與對岸勾搭往來，或是從淘寶進貨轉售圖利。

張競質疑，要求民選公職人員赴大陸後，返回台灣要如此交待行程，究竟是為籌集日後選舉攻訐抹紅可用彈藥，還是當成另作文章素材？

至於第9-3條修正案規範「曾任總統、副總統、國家安全會議諮詢委員、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長或副首長、駐外機構或行政院於香港或澳門設立或指定機構館長、副館長、少將以上人員或校官領有月退除給與人員，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」

張競針對上述內容表示，此修正案顯然是刻意歧視退役軍職人員，假若要將「校官領有月退除給與人員」增列入條文，其實就應同樣列入同樣職等的公務人員與退休教職。此外他提醒，增列此項內容源自有人前往大陸參加活動，對著主管機關囂張喊話所致。

(圖/行政院)

張競指出，但是領有月退除給與的人員其實還可能有尉官與士官，此次修正列入校官，他質疑，下次若有領月退給與的尉官與士官，再對主管機關囂張喊話，是否還要再次修法？

張競也提醒，法律條文務必嚴謹，先明確定義「前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌」，然後再刻意加上「或其他類似之行為。」他質疑，「其他類似之行為」到底由誰認定？這不是給主管機關與司法單位一張可以隨便入人於罪的空白支票嗎？

張競更質疑，當初有人前往大陸參加某項活動，對著主管機關囂張喊話，聲稱法律條文對其無可奈何，依據法條修正內容來看，恐怕主管機關還是對其所作所為與相關言行毫無皮條。

張競認為，許多「大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」都有情報價值，而且有許多受邀參與者因為是台商或外商駐大陸代表，甚至是在大陸工作的專業人士，其中不乏「校官領有月退除給與人員」，其所見所聞對於政府掌握大陸政策趨向與政治脈動，其實具有積極意義。主管機關如此修法，恐怕會自縛手腳、弄巧成拙。

