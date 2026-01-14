兩岸條例修法風向怎麼吹？數據揭質疑聲量佔上風

自民進黨立委林宜瑾提出修正《兩岸人民關係條例》，欲透過修法正名兩岸分屬兩國後，兩岸議題迅速升溫。隨著「撤案」說法浮上檯面，藍綠陣營對事件的解讀出現明顯分歧，也進一步推升輿論熱度。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路聲量與風向指標，發現網友對該提案的討論多伴隨質疑與反諷，話題亦圍繞台灣獨立、兩岸統一等不同立場展開。面對這樣的輿論風向，提案究竟能否獲得社會認同，又該如何推動現況改變？

從12月31日至1月11日的聲量數據來看，自林宜瑾拋出修法震撼彈，相關討論迅速累積至1.35萬則，其中支持者主張「一邊一國本就應反映在法制上」，反對者則認為「改名缺乏實質意義」，雙方在網路上形成明顯對立。

然而，消息釋出後的第二天（1月5日）即傳出「撤案」相關說法，藍營包括立委羅志強與徐巧芯抓住機會抨擊，引來網友諷刺提案「僅存活兩天」，對此林宜瑾則反問「沒成案何來撤案」，聲量也在此時衝上高峰，單日突破1.55萬則。隔日（1月6日），國民黨副主席蕭旭岑再度示警，指出該提案若通過，恐引發一連串政治效應，包括總統實施戒嚴、停止2028年選舉等說法，使議題持續延燒，單日聲量達1.37萬則。

進一步分析網路留言內容可見，輿情普遍認為提案窒礙難行。在熱門討論面向中，24.3%的聲量聚焦於「諷刺提案迅速撤回」，相關討論多隨藍營社群的批評起舞；19.6%「批評正事不幹搞改名」，認為改名無實質意義；另有17.1%「認為提案與憲法相牴觸」，指出此提案將違反憲法增修條文第11條（將兩岸關係界定為自由地區與大陸地區）。

此外，15.1%的討論主張「提案不如廢除陸委會或併入外交部」，認為若已採兩國論述，便無須另設陸委會；13.2%「認為提案是為了助攻選舉」，質疑執政黨在選前操作抗中議題；10.7%「支持藍白不擋提案」，則呼籲在野黨別再當「煞車皮」。整體來看，熱門討論風向以質疑與反諷為主，輿論焦點集中於制度合理性及政治動機。

分析過去一年與兩岸條例及統獨相關的多起事件之網路好感度表現，包括中配鼓吹武統（0.5）、區桂芝登央視批台獨（0.45）、沈伯洋父子遭國台辦懲戒（0.33）、中國公安通緝八炯與閩南狼（0.36）、賴清德2027武統說（0.41），以及綠委提案修兩岸條例（0.32）。數據顯示，凡涉及統獨定位與兩岸關係的議題，普遍具有高度爭議性，這些議題的網路聲量好感度皆未超過0.5，容易在各大社群引發對立與言論碰撞。

以總統賴清德「中國2027武統臺灣」的發文為例，正面聲量多來自綠營及其支持者的肯定與動員回應，負面聲量則集中於對升高衝突、挑起戰爭風險的疑慮；相較於在台灣獨立或兩岸統一之間選邊站，網路輿論中仍有相當比例的聲音傾向期待維持現狀的兩岸關係。

輿情分析顯示，此次《兩岸人民關係條例》修法提案引發廣泛爭議，網路聲量並未轉化為對政策的支持，更多聚焦於其合理性的質疑。在統獨議題高度敏感的背景下，更多聲音傾向避免選邊站，呼籲維持現有狀態，也反映出社會對涉及兩岸定位的重大調整仍抱持高度審慎態度。無論藍綠陣營若有意推動現況改變，勢必需要更細膩的溝通並循序漸進，才能降低對立與反彈風險。

