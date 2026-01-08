兩岸條例修法風波 梁文傑：需取得社會共識

▲民進黨立委林宜瑾5日被爆已默默地撤回《兩岸條例》修正草案，引發政壇熱議。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，但國民黨團書記長羅智強卻稱「悄悄撤案」，引發爭議。林宜瑾今（8）日回應，「還沒列案，何來撤案？」並強調是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。對此，陸委會回應表示，需要取得社會共識。

針對綠委推動兩岸條例修法引發爭議，陸委會今日例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應表示，兩岸條例是根據中華民國憲法來規定兩岸關係的特別法律，它的政治敏感性是非常高，陸委會對於推動修法是針對目前急需要修正，且取得社會共識的部分推動，所以兩岸條例是牽一髮動全身，必需要取得最大的社會共識。

媒體追問由執政黨立委提出修改兩岸條例，是有片面改變兩岸現狀的意涵，違背賴清德總統上任時說要維持兩岸現狀？梁文傑回應說，立委都有各自的提案權，民進黨內也是每個人各自的意見，總統也不會指導或約束每一位立委的提案權，站在陸委會的立場是尊重所有立委的提案，現在兩岸條例的修正草案，有非常多的立委提出各式各樣的案子在立院的程序委員會，兩岸條例需要取得社會共識，陸委會推動修法都是認為確實有必要，且有取得社會共識的部分。

