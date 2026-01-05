兩岸條例修法 陸委會：對退伍校官無涉赴陸申請問題

國民黨立法院黨團指出，行政院日前通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往中國大陸改採全面許可制，不少退伍校官已接到通知，被威脅重罰或取消月退俸，此舉已逾越現行法律授權。對此，陸委會今天(5日)晚上強調，這次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。

陸委會表示，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。(編輯：陳士廉)