兩岸條例悄撤案！他酸爆：我進來我又出去了

▲林宜瑾兩岸條例悄撤案！鄧凱勛酸爆：我進來了我又出去了。（圖／鄧凱勛臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，卻被爆料她已經默默撤案，引發熱議。國民黨前發言人鄧凱勛發文狠酸，這場鬧劇宛如憲政版的「方唐鏡」，在提案與撤案間反覆橫跳「我進來了、我又出去了」，簡直視國會殿堂與憲政體制如兒戲。

鄧凱勛指出，民進黨挑戰憲政紅線，是認定國民黨會為了國家穩定擔任「煞車皮」阻擋提案，屆時民進黨便能向支持者販賣「亡國感」賺紅利。然而，此次國民黨採取「不再阻擋」策略，要求民進黨自行面對後果，民進黨卻怯戰縮手，證明「抗中保台」不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鄧凱勛借用民進黨立委鍾佳濱的話，直言「只有民進黨才看政治紅利喊抗中保台」，一旦發現沒有紅利可圖，民進黨就會將理想拋諸腦後，撤退速度比誰都快。林宜瑾的撤案將民進黨的投機心態展露無遺，把國家安全當成政治籌碼，贏了就賭、怕輸就跑的作法醜態百出。他強調若有種提案挑戰憲法架構，就應展現勇氣承擔政治後果，不要再將中華民國的未來與憲政體制，當成大型的政治騙票實驗場。



