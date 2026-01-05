兩岸條例撤案？尚未成案？ 賴苡任笑林宜瑾：根本沒送件

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，刪除原條文中「國家統一前」等字眼。不過，國民黨立委羅智強和徐巧芯透露，林宜瑾已經撤案了。藍營青年軍賴苡任諷刺，準確來說是去議事處把連署的「這張紙」拿回來！後又表示，真的要被林宜瑾笑死，原來真相是「根本沒送件」。林宜瑾辦公室回應，該案僅處於連署階段，尚未正式成案，何來撤案之說？請國民黨不要造謠。

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，並已經獲得超過20位綠委連署。林宜瑾3日強調，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。

國民黨立委羅智強今（5）日下午在臉書貼文表示，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！國民黨立委徐巧芯也質疑，說好的不撤案呢？前國民黨發言人楊智伃好奇，這是怎麼回事？是林宜瑾怕了？龜縮了？又或者是賴清德看見馬杜羅，感到壓力了？

藍營青年軍賴苡任則諷刺，準確來說不是「撤案」，是「收回」，因為是去議事處把連署的「這張紙」拿回來！

賴苡任試著幫林宜瑾找理由，林宜瑾可能會嘴硬說：「拿回來是因為還有人要連署，藍白不要亂講，什麼撤案！」或是說：「提案內容的文字要修正，所以拿回來，你們藍白不要亂講。」

賴苡任譏，反正提案也是你們贏，撤案也是你們贏，民進黨怎麼樣都贏，贏麻了！台獨精神勝利法又再一次的獲勝了！

賴苡任隨後在臉書貼第2篇貼文直言，真的要被林宜瑾笑死，原來真相是「根本沒送件」，他手上有對話紀錄，消息來源是林宜瑾辦公室！沒送就是沒送，不是撤案，不是收回，重頭到尾只有「連署」而已！

根據《三立新聞網》報導，林宜瑾辦公室回應，該案僅處於連署階段，尚未正式成案，何來撤案之說？林宜瑾也在臉書籲請國民黨停止造謠。

