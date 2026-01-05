兩岸條例改「兩國」撤案了！林宜瑾嗆「沒有成案哪來撤案」 藍委諷「何時送案在線等？」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨立委林宜瑾領銜與超過20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一」、兩岸「地區」等字眼，再度引發統獨爭議，傳出林今日已在立法院撤案，不過林宜瑾強調：沒有成案何來撤案？被國民黨立委批評「敢撤不敢認」？

民進黨立委林宜瑾。（圖／資料照）

國民黨團書記長羅智強，質問，林宜瑾說《兩國條例》她沒有撤案，但林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？

羅智強說，如果林宜瑾否認，他願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。讓法院，來調立法院的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？林宜瑾敢告嗎？

羅智強強調，他不是空口說白話，他今天直接到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。林宜瑾實在沒必要連這麼小的事情都要說謊。要證明自己沒有撤案，很簡單，那就把案子送出來。請問林宜瑾什麼時候「再」送案？

國民黨團也指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾委員的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？

國民黨團諷，兩國論提案「前輩」蔡易餘的提案至少還撐了七天，林宜瑾現在二天不到自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲。如果林宜瑾委員或民進黨團認為林宜瑾委員之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾委員或民進黨團趕快送案，全民在線等，世界都在等。

林宜瑾則說，法案仍有同仁要連署，但修法牽涉範圍廣，許多條文須變動，且議事處提供許多意見，因此尚需時間。

