兩岸條例改「國與國」也不夠！基進點破：民進黨憲政論述「自我矛盾」

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾提出修正《兩岸人民關係條例》，主張將兩岸定位為「國與國」關係，民進黨立法院黨團今早回應「尊重」。對此，台灣基進黨主席王興煥今（5）日接受《Newtalk》訪問時指出，相關修法若僅止於條例層次，仍無法解決台灣面臨的根本憲政困境，直言問題核心在於《中華民國憲法》本身。

王興煥表示，台灣與中國之間本就應該是國與國關係，若要修正《兩岸人民關係條例》，就不能迴避政府組織配套問題，包括陸委會是否應併入外交部，或至少改制為中國事務委員會，否則僅修法律定位，仍難以反映實際政治現實。

王興煥指出，真正的根本問題並非《兩岸人民關係條例》，而是台灣至今仍持續使用《中華民國憲法》，困在「中華民國框架」中，導致兩岸問題始終被視為內政問題。他強調，《兩岸人民關係條例》本質上是《中華民國憲法增修條文》的配套，兩者前言皆載明「為因應國家統一前之需要」，顯示其定位仍然建立在「一中」架構之上。

他提到，儘管前大法官黃昭元等法學者曾指出，《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》對台灣與中國的定位屬於「準兩國」，但「國家統一前」的明文規範，已說明兩者都是對《中華民國憲法》的補丁式修補。王興煥直言，補丁不論怎麼補都會有漏洞，即便《兩岸人民關係條例》修法成功，《增修條文》仍存在「國家統一前」的限制；即使《增修條文》完成修憲，《中華民國憲法》本身仍保有「孫文遺教」，因此與其不斷修補，不如重新制憲。

針對民進黨1999年通過的《臺灣前途決議文》，王興煥指出，該決議文具有其歷史背景，但其中「依目前憲法稱為中華民國」與「任何有關獨立現狀的更動須經住民公投」兩項主張，在邏輯上存在衝突。他指出，《中華民國憲法》本質上是一部「一中憲法」，不可能同時承認兩岸一中，又承認台灣人民的住民自決權。

王興煥認為，民進黨黨團與黨部目前僅表示「尊重」，顯示修法提案屬於林宜瑾委員的個人主張。依據《臺灣前途決議文》，民進黨只能主張「台灣主權獨立，ROC與PRC互不隸屬」，但「ROC與PRC互不隸屬」本身，無法證明「台灣主權獨立」。他質疑，若台灣真是主權獨立國家，為何仍須使用「中華民國」之名，認為這是民進黨與台灣社會遲早必須面對的邏輯矛盾。

王興煥最後強調，台灣基進近一年持續主張，僅停留在「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，對台灣而言相當危險。此一說法無法向國際社會清楚表述台灣主權獨立立場，反而將台灣框進「中華民國」與「大中國一體論」之中，最終使台灣的國家安全問題被「去國際化」、「中國內政化」。

