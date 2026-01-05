《兩岸條例》修正案傳撤案 林宜瑾回應了

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法規名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條文中「國家統一」相關文字，引發外界熱議，但在今（5）日，國民黨立委羅智強透露，林宜瑾修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案。而在稍早，林宜瑾於臉書發文回應，沒有成案何來撤案，並報告法案最新進度。

林宜瑾3日宣布，將提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱《兩岸條例》）修正草案，除了將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」互稱兩岸的用語。對此，藍營痛批是在玩火自焚，擔憂稍有不慎，當家鬧事就會變成「台灣有事」，綠營則緩頰、稱是個別委員提案。

羅智強今天下午在臉書發文透露，林宜瑾修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，相關貼文一出立刻引來大批網友留言，表示，「習慣了，又不是第一次」、「連滾帶爬的撤案了」、「太失望了」、「難得大家都挺他們黨欸」、「我以為會撐久一點」、「這麼快？才幾小時」、「嚇到了嗎」。

林宜瑾今天晚間在臉書發文上傳圖卡，當中寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，跟大家報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署。二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。三、議事處對我的提案做出許多修正建議。

