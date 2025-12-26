《兩岸條例》修法要求公務員赴陸申報 陸委會：2023年至今有17名軍公教遭不當盤查

針對行政院會今天拍板《兩岸人民關係條例》修正草案，陸委會副主委梁文傑今天（26日）進一步說明，2023年至今已有17名軍公教人員前往中國時遭不當盤查，這次修法可說是保護公務員。（圖／陳凱貞攝）

行政院會今天（26日）通過由陸委會修定的《兩岸人民關係條例》修正草案，修正重點包括公務員赴陸採全面許可制，赴陸前須經審查會審查許可人員增訂立法委員、退離職未滿3年的縣市長等。陸委會副主委梁文傑下午在記者會上進一步說明，從2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭不當盤查，因此這次修法可以說是保護公務員。

針對行政院會今天拍板《兩岸人民關係條例》修正草案，梁文傑今天下午於陸委會例行記者會上進一步說明，未來還是一樣十職等以下公務員赴陸，需要該單位或是該機關長官的許可，為了回應社會期待，才加入立法委員赴陸許可制。

至於修法會不會成功，梁文傑說，大家從立法院這一年多以來的狀況可以看到，政府要推任何國安法治，都會遇到非常非常大的障礙，但碰到障礙並不代表就該雙手一攤、什麼都不做，該推的還是要推。

梁文傑指出，其實從2023年開始，就陸委會掌握，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭有關部門不當留置盤查，甚至參加旅行團途中，被留置在當地1、2天，還被詢問在台灣的業務、同事資料與上下主管關係等，「被嚇到不敢說的，不知道有幾件。」

梁文傑強調，透過《兩岸人民關係條例》針對公務員赴中管制，其實是保護公務員，以前有些公務員可能覺得去大陸習以為常，但現在狀況確實有點不一樣，「我們的規定並不是增加新的內容，而是要落實原本兩岸條例內的機制」。

梁文傑提到，大家過去覺得例假日，比如週五晚上飛廈門、週日回來，不需要機關首長同意，但現在修法就要求就算例假日，也一樣要機關首長同意才能去。



