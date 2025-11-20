兩岸沒有非打不可 ／何溢誠
何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）
正值中日對壘不可開交之際，美國又再喊燒了，當地時間11月18日，美國國會下屬的中美經濟與安全審查委員會，發佈了有關於台海的最新報告，並揭露中國2027、2028、2030，3個潛在攻台時間點，另北京規劃2035年兩岸通高鐵。
該報告內容主要闡述了，美國盟友十分擔心，美國政府會不會為了保衛台灣、出兵協防，而與中國決戰。2027年並非是中國發動武力攻台的時間表，更多的是解放軍能力目標的設定。報告還稱，中國正在快速縮小和美國之間的差距，屆時解放軍隨時能夠「由訓轉戰」，旋即封鎖台灣，幾乎沒有任何預警時間。
甚至，美國及其盟友一旦介入台海局勢，將付出慘痛代價，並且印太地區的美國盟友，對於美國的信譽持保留態度，認為美國的戰略重心放在烏克蘭和以色列，長期處於消耗戰，分身乏術、疲於奔命，倘若台海真的爆發衝突，美國並不一定會全力投入，更難以迅速擊敗中國。
由於解放軍已經縮小了與美軍差距，中國在本土和近海作戰，優勢巨大，可對美軍實施導彈齊射打擊，而使美軍干涉變得異常艱難。如果美國無法迅速擊敗中國，美軍是否還要武力保台？這份報告直接給出了否定的答案。
因為如果打不贏、守不住，恐將讓美國失去全球霸權地位，如何再次偉大？最後只得把宣稱「台灣有事就是日本有事」的高市早苗推上火線，到時候日本自衛隊也只能「孤軍奮戰」了。
其實明眼人一看就知道出這份報告目的是，呼籲美國立刻行動，持續加強對台軍售、軍力的轉移和美國盟友的合作，所以無論是2027、2030、2035，這些都是西方媒體的臆測。換言之，更像是他們為自己對付中國提出的時間表。況且，只要民進黨下台、不搞台獨，未來兩岸和平發展也並非絕無可期。（照片翻攝網絡）
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 17 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 8 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 1 小時前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 29 分鐘前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 23 小時前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半
藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實自由時報 ・ 3 小時前
藍白主席會面 「藍加白」是台灣主流 最新的民意
(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今(19)日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會談。針對國會監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。鄭麗文主席期...自立晚報 ・ 10 小時前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 11 小時前
美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作
美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 1 天前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 9 小時前