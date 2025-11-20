兩岸沒有非打不可 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

正值中日對壘不可開交之際，美國又再喊燒了，當地時間11月18日，美國國會下屬的中美經濟與安全審查委員會，發佈了有關於台海的最新報告，並揭露中國2027、2028、2030，3個潛在攻台時間點，另北京規劃2035年兩岸通高鐵。

該報告內容主要闡述了，美國盟友十分擔心，美國政府會不會為了保衛台灣、出兵協防，而與中國決戰。2027年並非是中國發動武力攻台的時間表，更多的是解放軍能力目標的設定。報告還稱，中國正在快速縮小和美國之間的差距，屆時解放軍隨時能夠「由訓轉戰」，旋即封鎖台灣，幾乎沒有任何預警時間。

甚至，美國及其盟友一旦介入台海局勢，將付出慘痛代價，並且印太地區的美國盟友，對於美國的信譽持保留態度，認為美國的戰略重心放在烏克蘭和以色列，長期處於消耗戰，分身乏術、疲於奔命，倘若台海真的爆發衝突，美國並不一定會全力投入，更難以迅速擊敗中國。

由於解放軍已經縮小了與美軍差距，中國在本土和近海作戰，優勢巨大，可對美軍實施導彈齊射打擊，而使美軍干涉變得異常艱難。如果美國無法迅速擊敗中國，美軍是否還要武力保台？這份報告直接給出了否定的答案。

因為如果打不贏、守不住，恐將讓美國失去全球霸權地位，如何再次偉大？最後只得把宣稱「台灣有事就是日本有事」的高市早苗推上火線，到時候日本自衛隊也只能「孤軍奮戰」了。

其實明眼人一看就知道出這份報告目的是，呼籲美國立刻行動，持續加強對台軍售、軍力的轉移和美國盟友的合作，所以無論是2027、2030、2035，這些都是西方媒體的臆測。換言之，更像是他們為自己對付中國提出的時間表。況且，只要民進黨下台、不搞台獨，未來兩岸和平發展也並非絕無可期。（照片翻攝網絡）