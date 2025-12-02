兩岸溝通更重要！逾7成台北人認同「越緊張越應交流」

根據北市府研考會最新民調顯示，71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1％市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，顯示台北市民對持續推動城市交流抱持正面態度。（本報資料照片）

今年台北上海雙城論壇預計在12月下旬舉辦，今年輪到上海方主辦，不過因為兩岸互動降至冰點緣故，舉辦雙城論壇可以說是困難重重。不過根據北市府研考會最新民調顯示，71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1％市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，顯示台北市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

研考會指出，為了解民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題的看法，於9月底至10月初辦理民意調查。其中針對防災應變部分，調查顯示78.5％市民聽過「地震保命三步驟」，其中20至49歲民眾知曉率均達85.0％以上，顯示青壯年具備良好防災基礎。70歲以上長者知曉度為58.5％，市府將持續針對高齡族群推動易讀、易懂的防災資訊宣導。

在避難資訊方面，12.2％市民能正確指出居住地的防災公園位置，另有20.9％具初步概念。仍有部分市民尚不清楚相關資訊，未來將透過多元管道與社區宣導，協助更多市民快速掌握周邊避難地點。

至於針對兩岸交流部分，調查顯示71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。在城市交流方面，64.1％市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

研考會表示，針對本次調查，結果反映市民普遍具備基本防災知識，在「防災公園資訊掌握」、「避難包準備」、「家庭應變討論」等行動面，仍有持續深化的空間。同時，在兩岸議題上，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

本次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,070人，拒訪2,061人；在95％信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合台北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。為了解民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題的看法，台北市政府研考會於114年9月底至10月初辦理民意調查。

