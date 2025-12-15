兩岸禁團令5年未解！問題在台不回應？觀光署澄清：2月已釋出善意

交通部觀光署指出，台灣早已於今年2月聯繫中國海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，只要4個原則不變，台灣政府歡迎中客來台。 圖：桃園國際機場／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣禁止組團赴大陸旅遊至今5年半未解，有媒體報導稱兩岸觀光逆差達台幣1520億元，且中國政府已釋出善意願意重啟兩岸觀光，但台灣政府都沒有回應，對此，交通部觀光署指出，台灣早已於今年2月聯繫中國海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，只要4個原則不變，台灣政府歡迎中客來台。

上午《中國時報》和《中天新聞網》報導，2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，若以2024年台灣赴陸旅遊平均花費4萬元計算，兩岸觀光逆差達台幣1520億元，並指出中國早在9月釋出善意，只要台旅會願意遵循不將接觸政治化的原則，也願意繼續溝通，他們歡迎台旅會總部派員到大陸參加兩岸業界交流活動，但台灣政府都沒有回應。

對此，觀光署否認並表示情況相反，事實上台灣海峽兩岸觀光旅遊協會(台旅會)早在2月就已聯繫中國海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但對方迄今仍未回應：有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。

至於中客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行

另外，觀光署重申，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變：健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變；歡迎陸客來台觀光的立場不變；確保國人赴陸旅遊安全的立場不變；由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴中旅遊安全。

