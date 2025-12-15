兩岸禁團未解 旅客相差380萬人次、觀光逆差1520億元

因兩岸情勢緊張，禁止組團赴陸觀光及大陸組團來台減少將屆滿2年，台灣人赴陸熱度不減，陸客來台人數大幅減少，依台灣目前資料推估，2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，若以2024年台灣赴陸旅遊平均花費4萬元計算，兩岸觀光逆差達台幣1520億元。

去年12月17日台北、上海雙城論壇在台北舉行，上海副市長華源曾表示將推動上海居民組團來台觀光，但未見成效，今年雙城論壇訂27日、28日在上海舉行，台北市長蔣萬安將親自率團出席，觀光旅行業者期待能有好消息。

數據統計，陸客來台在2015年達418萬人次，創歷史高峰。2016年起政黨輪替，民進黨執政，兩岸關係雖變，陸客人次開始下滑，但仍有270萬人次，佔來台旅客的23%，排名第一。2019年底大陸爆發新冠疫情，2020年國際開始執行入出境進行管制，蔡英文政府順勢禁止陸客團來台，從此兩岸觀光旅遊人數銳減。

疫情過後，各國陸續解禁，觀光復甦，台灣赴陸禁令未解，影響整體觀光旅遊產業，疫情前維持5年的千萬觀光旅次，解封後迄今仍未回升，今年預估約850萬。

交通部觀光署統計2014年台灣赴陸旅遊人次為277萬，大陸統計為404萬。2025年10月初，大陸統計，赴陸台人已逾420萬，超過2014年，陸方預估全年可達450萬，大陸旅客赴台則約50萬人次，若依大陸公布的數據，兩岸旅遊人次逆差達400萬。

觀光人數大減，連帶影響兩岸直航點的開設，疫情前大陸有60個兩岸直航點，禁團後只剩下15個，並大量減班。平均載客率高達82.7%，需求高，但台灣方面嚴禁增班或擴大機型，以致往來兩岸的民眾反應票價過高，據指出，遇上旅旺季，北京航線的機票甚至賣到台幣2萬多元。

部分旅客改採小三通模式赴陸，到對岸後再改搭地方交通運輸；去年台金航線成長70%，今年1至7月台金航線旅次再成長50%，出現一票難求的情形。

台灣雖然禁團赴陸，但旅遊資訊豐富，因此台灣民眾赴陸觀光逐漸多元化，除改採自由行，也客製化包團，或是自組小團體赴陸參加當地旅遊行程，但這方面多無旅行團定型化契約規範，安全性無法獲得保證，出了事或被坑，也無處索討。

台灣的觀光旅遊業多數期待，在國旅不興、外國遊客來台人數有限的情況下，政府能重開組團赴陸觀光的禁令，才能重振觀光旅遊產業。

