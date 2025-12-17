兩岸空前緊繃 蔡明彥：今年中共軍機侵擾數目創歷年新高

蔡明彥表示，今年中共各型軍機侵入台灣周邊已經超過3570架次，創歷年新高。（圖：立法院國會頻道）

兩岸情勢緊張，國安局長蔡明彥今天（17日）表示，今年中共各型軍機侵入台灣周邊已經超過3570架次，創歷年新高；中共海警船也幾乎每個月都侵入金門水域、並不定期干擾東沙海域，刻意混淆台海管轄權說法。蔡明彥強調，台海、東海及南海安全已經高度連動，台海和平穩定受到國際間高度關注。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及國防部長顧立雄，報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。蔡明彥報告時表示，今年截至本月15日為止，中共各型軍機侵入台灣周邊超過3570架次，創歷年新高，去年則為3070架次；另外協同軍艦執行39次「聯合戰備警巡」，目的在於測試我方預警及應對模式、並檢驗台海戰場經營。

蔡明彥透露，中共海警船每個月4次侵入金門限制水域編隊巡航，今年只有10月份沒有實施；2月起更不定期進入東沙限制水域。12月6日中共3艘公務船，在台海中線以西水域航行，並執行所謂的執法與搜救演練。

在海上灰色地帶行動方面，中共海警船幾乎每月4度侵入金門限制水域編隊巡航，今年僅10月未實施，2月起更不定期侵擾東沙限制水域。中共公務船在台海中線航行，執行所謂「執法與搜救演練」，福建海事局卻對外宣稱演練範圍涵蓋「台灣灘」，刻意混淆海域位置，藉此操作對台海的所謂「管轄權」。

蔡明彥也提到，幾乎在同一時間，共軍海空行動也升高了美日的警戒。今年5、6月間，共軍首度在西太平洋進行「雙航艦航訓」，「山東號」航艦上搭載的「殲-15」戰機一度危險逼近日本P-3C反潛機；12月「遼寧號」艦載機「殲-15」更在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本F-15戰機；此外，兩架中共「轟-6K」與兩架俄羅斯「Tu-95」熊式轟炸機實施聯合巡航，侵入南韓與日本防空識別區，並接近日本四國以南空域。

面對中俄軍事擴張，美國及其盟友也加強嚇阻作為。12月，美軍派遣B-52戰略轟炸機，協同日本F-35及F-15戰機在日本海聯合巡航；美國「華盛頓號」航艦編隊也和日本「秋月號」護衛艦，在日本東部海域實施聯訓。美日兩國國防部長，更公開譴責中共蓄意破壞區域穩定。

南海方面，中共「灰色地帶」擴張也引發高度緊張。從10月以來，中共海警船多次以水砲攻擊或驅離菲律賓公務船及漁船，甚至對巡邏機發射照明彈，造成人員受傷、船隻受損。美、日、韓等國已經協助南海國家強化「海域感知」能力，並透過多國聯合演習，提升危機應處與海戰能力。

蔡明彥強調，印太安全高度連動，中共以海空武力擴權，已經使得東海、台海及南海情勢緊密串連。美國新版《國家安全戰略》將印太列為全球競爭優先戰區，並以第一島鏈為「拒止型防禦」重點。今年以來，美、日及歐洲多國與多邊機制反覆重申台海和平穩定的重要性，顯示台海安全已是國際高度關注的核心議題。