兩岸立場影響藍白合？昌：不要糾結意識形態

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。在會後媒體訪問階段，有媒體提問，鄭麗文的兩岸主張，與民眾黨是否一致？或是兩黨會再尋求共識？黃國昌直言，不用一直在意識形態上糾結。

黃國昌說，兩岸議題確實是台灣必須面對的重要課題，但社會不要困在名詞或意識形態的糾結，他自己從年輕討論到如今將近53歲，三十多年來聽過十多種不同名詞的說法，卻未曾帶來實質改變。他認為，民進黨雖有台獨黨綱，也稱其未凍結，但被「台灣前途決議文」取代，然而這些爭論對台灣人民並非真正重要。

黃國昌強調，最重要的始終是如何捍衛台灣的自由民主、法治與人權，以及如何讓人民生活變得更好。他呼籲，與其在名詞上消耗，不如專注於要實現的價值與目標，這才是值得大家捲起袖子、全力以赴的方向。

至於兩黨未來在2026九合一大選上的合作，是否會涉及席次分配？黃國昌說，民眾黨始終把國家利益置於政黨利益之上。他指出，今日與鄭麗文的對談，是為了討論台灣共同的未來，而非計算民眾黨在地方選舉中能獲得多少席次。

黃國昌表示，比席次更重要的，是能否找出最強團隊，帶給台灣最好的地方治理。他認為，台灣應發展出符合自身需求的「台灣模式」，而這與民進黨所稱的「高關稅台灣模式」不同。他批評民進黨的模式讓外界難以理解，真正需要的是可長可久、能為地方治理建立典範的治理架構。

