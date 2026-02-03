兩岸統一？鄭麗文坦言現階段還不成熟 先確立和平架構

國民黨主席鄭麗文（左）。（資料照）

國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》專訪，被問及和平統一問題，鄭麗文坦言，現階段並不成熟。她指出，當下最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構，兩岸人民都能接受的她就能接受，「討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

兩岸關係議題上，鄭麗文強調，避免衝突是當前最迫切的目標。兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。她批評執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

兩岸關係議題上，鄭麗文強調，避免衝突是當前最迫切的目標。兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免戰爭或者是軍事衝突的發生。她批評執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

針對國防與安全議題，鄭麗文指出，台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題，今天台灣面臨的一個非常嚴重的國防問題，在於專業的職業軍人非常嚴重的缺乏，買了飛機、買了大砲，可是卻沒有專業的人可以開飛機、可以使用。

她也回應「美國棄台論」，直言台灣社會的疑慮並非空穴來風，台灣已付出高額代價，一而再、再而三的delay，就是沒有交付，同時卻看到台灣關鍵半導體產業外移，「又要把台灣的護國神山台積電以及它的上下游供應鏈搬到美國去，對台灣人來講就是，你是不是要放棄台灣。」

她最後強調，不樂見美中零和對抗的局勢，她希望看到美中和解，不希望是一個零和遊戲，希望的是一個大家都能夠共好共贏。

