兩岸經貿萎縮？專家揭「真實數據」反駁：這才是理性、務實、科學

民進黨自2016年執政後，經濟逐年減少對中國依賴，去年美國還取代中國，成為台灣最大出口國。（圖為小三通示意圖） 圖：謝莉慧／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 民進黨自2016年執政後，經濟逐年減少對中國的依賴，去年美國還取代中國，成為台灣最大出口國。對此，政治學專家王宏恩公布數據指出，雖然對中國依賴程度變低，但這10年來出口中國的量仍持續增加，比2016年之前多了50％，總體經濟都是成長的，直言「一張圖就說明了很多事，反駁了很多無理取鬧。我想，這就是理性、務實、與科學。」

日前財政部公布，2025年台灣進出口貿易統計出超過1,571.4億美元，創下歷史新高，且對美出口比重達30.9％，已超越國與香港的26.6％，美國這兩年已超車中國成為台灣最大的出口地，降低對中國的依賴引起熱烈討論，也因為扭轉長期的態勢，讓兩岸經濟的發展受到關注。

廣告 廣告

對此，內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩，今日在Threads上公布1990年至今的台灣出口絕對值數據。王宏恩表示，從數據來看，台灣在2016年以後，出口中國的量仍然在持續增加，至今比2016年之前多了50％，顯然並沒有被政治耽誤。

同段時間，台灣出口美國跟東協的量激增，但並沒有取代對中國的出口，而是台灣有更多的出口。在比例上，美國這兩年已超車中國成為台灣最大的出口地。因此，王宏恩也直言，「一張圖就說明了很多事，反駁了很多無理取鬧。我想，這就是理性、務實、與科學。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

若潼「被護花使者接送」疑熱戀？球團曝男方身份

川習通話談台灣議題！習近平要求川普｢美方務必慎重處理對台軍售｣