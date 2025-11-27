兩岸緊張責任在中共 陸委會：和平要靠實力

針對在野黨對賴清德總統提出新台幣1兆2,500億國防特別預算的批評，陸委會副主委梁文傑今天(27日)表示，兩岸關係緊張的責任在中共，而不是台灣，在野黨不應總是先將責任推到台灣自己。梁文傑並強調，中共軍機艦擾台已成常態，其軍費這幾年也以每年7%幅度增長，所以台灣必須做好準備，不能期待人家的善意，因為和平要靠實力達成。

賴總統宣布規劃未來8年投入新台幣1兆2,500億元經費強化防衛韌性與不對稱戰力，以及總統府「中國正以2027年為節點推進武統台灣的各項軍事準備」的說法引起各方討論，例如前總統馬英九認為賴總統所提國防特別預算幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，國民黨主席鄭麗文則說此舉是在「玩火」。

陸委會副主委梁文傑表示，中共軍機艦擾台近3年來已形成常態，且利用灰色襲擾製造台灣社會民心緊張，達成其統一意圖，因此，兩岸關係緊張的責任在中共，而非台灣，梁文傑說：『(原音)賴總統所講的話，我們認為並不是因為他講話就製造了「準戰爭狀態」，而是中共這3年來的行為一直在複製這樣的模式，所以馬前總統他講話總是會先把責任推到我們自己，先責怪我們自己，我們覺得這樣的發言不是很適當。』

至於賴總統關於「2027年」的說法，梁文傑表示，從國際政治角度而言，「看的是一個國家的能力而非意圖」，所以在中共近幾年建軍速度極快的情況下，料敵從寬才是最佳應對之道，畢竟國家安全沒有輕忽空間。梁文傑指出，賴總統提出「2027年」這個時間點，也就是中共準備在台海之間達成他的企圖，他要在能力上面做到完善，面對如此實實在在的威脅，台灣從自保角度要有相應作為。

另外，民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉違反銀行法、反滲透法而遭法院羈押禁見，梁文傑回應表示，這是刑事案件，檢方獨立偵辦，陸委會沒有收過相關資料，不清楚相關情形。

至於已經討論好一陣子的陸配擔任民選公職，梁文傑重申國籍法的「單一忠誠」原則必須被遵守，這同時也能保護到面對矛盾與風險的陸配，因此，現行關於陸配定居年限、參選門檻的規定目前沒有改變的必要。