兩岸緊繃 教育交流降至低點

近年兩岸關係緊繃，交流持續緊縮，教育部日前於全國大專院校校長會議中再度提醒各大學，辦理兩岸教育交流應落實相關規定，在登錄平台填報資訊，勿赴陸參加相關統戰活動。有私立大學透露，不只台灣師生不敢去大陸，現在連陸方來台交流意願也降低，兩岸教育交流降到低點。

過往寒暑假是兩岸教育交流旺季，但近年兩岸氣氛不佳，教育部長鄭英耀更表態不鼓勵教育交流，教育部透過各管道提醒，赴陸交流必須到平台登錄，並於活動結束1個月內回報活動概況。監察院日前更針對兩岸學子競賽，認為內定台灣選手得獎，有統戰疑慮，申請調查。

面對兩岸政策不確定性，大學師生人心惶惶，擔心因為赴陸或接待大陸師生，就被貼上統戰標籤，態度從過去不排斥轉趨保守，甚至傳出本來有學校規畫接待大陸師生來台交流，但大陸國台辦將鄭英耀列為台獨頑固分子懲戒名單，對方突然暫緩交流計畫。

私立大學校長透露，因為兩岸關係緊繃，加上台灣教授和學生去大陸交流意願下降，陸生來台交流意願也降低，即便是1個月或1學期的短期研修交換生，大陸官方也開始不鼓勵陸生來台。

該名校長進一步表示，陸生來台交流人數，以台灣學生赴陸交流人數而定，例如短期1個月我方去10人，陸方開放1人來台；若是半年期的交換生，則是我方去1人，陸方來3人，隨著我方赴陸交流態度暫趨於觀望，未來陸生研修生來台恐會更少。

私立大學主管感嘆，大陸部分地區省分已經表明，不鼓勵陸生來台灣交流，大陸家長也對台灣安全有疑慮，在各種因素綜整下，未來不僅恢復陸生學位生來台無望，就連短期交流的陸生恐怕只會愈來愈少。

對於兩岸交流，教育部表面上抱持支持態度，卻又不斷透過各種方式提醒各大專院校，學生赴陸實習或交流，應審慎評估實習機構與活動內容妥適性，注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方尊嚴與立場。

教育部回應，支持兩岸間良性互動，但為避免學校教職人員違反兩岸人民關係條例等規範，請學校提醒所屬教職人員，勿赴陸參加相關統戰活動。