內政部對「小紅書」祭出1年封鎖令，看似打詐，實則政治訊號濃厚。小紅書1年涉詐1706件固然值得關注，但同期間Meta旗下平台的詐騙量高出數十倍，卻從未遭到封鎖。這種「只封大陸、不碰美商」的選擇性執法，讓外界質疑打詐只是藉口，真正原因仍是意識形態在作祟。

Meta旗下的Facebook、IG、Threads，到Google、YouTube等美商社群平台，涉詐廣告數、財損金額都遠高於小紅書，但頂多被開罰、下架，沒被封鎖過。至於內政部長劉世芳強調小紅書在台灣沒有法定代理人，那頗受年輕人歡迎的Tinder，同樣沒在台落地，為何不封鎖？

賴政府獨挑小紅書開刀，政治動機不言自明。況且小紅書多以旅遊、美妝、穿搭、保健品等生活資訊為主，愛用者多為對政治興趣不高的Z世代。偏偏政府認為抖音、小紅書的「資訊繭房」演算法會讓年輕人被洗腦，因此格外忌憚。

教育部11月發函各縣市建置「不迷小紅書，青春不迷途」專區，要求中小學官網首頁掛上廣告，如今再以技術理由封鎖1年，連大陸網友都譏諷兩岸「終於一家親」了。

從陸配因武統言論被要求離境、校園封鎖大陸網站及禁用大陸軟體，到圍堵小紅書，賴政府一再把手伸向最弱勢、最缺乏發聲管道的族群。然而此次封鎖僅止於DNS層級，手機、VPN即可繞過；當Z世代開始瘋傳「翻牆教學」與VPN排行榜時，反而替小紅書做了最佳宣傳，而且綠營恐怕也得擔心將因此失去不少年輕人的選票，最終恐得不償失。